同場加映：MacBook Pro「換芯」再戰 刻苦耐勞

【明報專訊】除了M2 MacBook Air外，廠方又為舊版的13吋MacBook Pro「換芯」再戰。M2 MacBook Pro 13吋雖然外形不變，亦比MacBook Air稍為笨重，但因為換上M2晶片，性能上與MacBook Air同樣比上代提升不少。

保留散熱風扇 續航力20小時

MacBook Pro亦有不少比Air優勝之處，首先是保留了Touch Bar，對於習慣了觸控工作的用家，無疑會操作得更得心應手；另外，MacBook Pro保留了散熱風扇設計，對於需要長時間高效能工作的用家（如剪輯影片、多媒體工作），效能會更穩定；MacBook Pro另一優勢是續航力高達20小時，比MacBook Air高約一成。

■M2 MacBook Pro規格

熒幕：13.3吋LED 2560×1600解像度Retina

處理器：Apple M2（最多8核心CPU、10核心GPU）

內存：8至24GB

硬碟：256GB／512GB／1TB／2TB SSD

鏡頭：720p FaceTime HD攝影機

網絡：Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0

電池：最高連續播放Apple TV App 20小時

其他：3.5mm耳機輸出、Touch Bar、Touch ID、USB 4×3對應Thunderbolt、67W雙USB-C充電器

體積：304.1×212.4×15.6mm

重量：1.38kg

售價：$9999起

查詢：800 908 988