e之選：繪圖旋鈕 多媒體創作神器

【明報專訊】如果想找一台高性能的Windows筆電，可滿足工作、打機之用，ASUS最新推出首款16吋Zenbook Pro系列應是不錯的選擇。新機配備最新第12代Intel Core i7-12700H處理器（最高可選i9-12900H）、GeForce RTX 3060顯示卡、16GB內存，以及高達6500MB/s讀寫速度的1TB PCIE 4.0×4 SSD硬盤，提供高效而穩定的運算表現。

它的另一特點是採用AAS Ultra散熱設計，讓鍵盤角度升高7度，從而提升散熱、打字及音響效能。另外它有獨家設計的ASUS Dial繪圖旋鈕，可說是為影像媒體創作而設，透過此旋鈕除可調校屏幕亮度、聲音大小等常用操作，更可在Photoshop、Premiere Pro、Lightroom Classic及After Effects等Adobe軟件自訂偏好設定，控制逾70項功能。

■ASUS Zenbook Pro 16X OLED規格

連接：HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、Thunderbolt 4×2、3.5mm耳機輸出、SD cardreader

體積：355×251×16.9mm／2.4kg

售價：$22,998

查詢：3582 4770