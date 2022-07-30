16.9mm電競筆電「纖」滅敵人

【明報專訊】想要纖薄的電競級筆電，Lenovo Legion Slim 7應該可滿足大家的欲望。作為Lenovo Legion系列最薄、最輕便的16吋電競級筆電，它配備最新的AMD Ryzen 7 6800H Processor處理器、AMD Radeon RX6800S顯示卡，機身卻只重2kg及厚16.9mm，於電競級筆電而言算是非常輕巧纖薄。它內置99.99Wh特大容量電池，也對應USB Type-C快速充電（由0%至50%電量只需30分鐘），續航力亦非常出眾。另外，內置的Lenovo遊戲平台Legion Arena，可整合用家安裝的所有PC遊戲，並連接到流行遊戲平台和網上商店，締造一個無縫的遊戲體驗。

■Lenovo Legion Slim 7（Gen 7）規格

熒幕：16吋2560×1600、165Hz LED

處理器：AMD Ryzen 7 6800H Processor（3.2GHz，最高達4.7GHz）

內存：16GB DDR5 記憶體

硬碟：1TB NVMe PCIe Gen4 SSD

顯示卡：AMD Radeon RX6800S Graphics 8GB GDDR6

其他：HDMI 2.1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×2、USB 3.2 Gen 2 Type-A×2、SD cardreader、3.5mm耳機輸出、指紋感應

體積：357.7×256×16.9mm

重量：2.175kg

售價：$17,998起

查詢：2593 0388