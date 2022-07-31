【明報專訊】機關重重的舞台上突然掉下巨型屏幕，砸中兩名熱舞中的舞者，事件撼動全城，不論是否男團粉絲，從不同渠道接觸到事發時的影像或錄像片段，感覺有如親歷其境，受驚憤怒悲傷加上擔憂傷者的傷勢，有如又再經歷一場新的「集體創傷」，不知如何自拔。我請白雙全設計一個療傷的小練習，於是他跟一個鏡粉一起畫圖。

那夜記者曾曉玲也無法入眠，即邀約有多年治療精神創傷後遺症經驗的黃宗顯醫生見面並向他請教，黃醫生解釋，醫書上其實沒有「集體創傷」這個病，不過醫生們這幾年確實見到一個社會情景，並說如果社會上只有醫生在努力，並不足夠。針對「目擊」今場意外而引發的情緒困擾，他有一些建議。

在鬱結日子給很多人帶來歡樂的男團MIRROR，因為一個現時仍有待調查找出原委的「低級錯誤」，給傷痕纍纍的社會帶來一記重擊，阿果形容猶如地震後的時鐘，停在了某一刻；確實今次是元氣大傷，希望有關方面能夠痛定思痛，清除所有因循怠惰和罔顧安全的陋習，祝願重傷舞者大步檻過，重新站起。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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