{治療創傷達人}黃宗顯 負面情緒不一定強轉正面 陪PTSD患者走一段路

【明報專訊】MIRROR演唱會大屏幕掉下來的晚上，我反常地一夜無眠。凌晨看看社交平台，也不難見到許多仍在上線的人，有信息呼籲別再轉發事發片段；又有不少人分享着PTSD（創傷後壓力症）情緒支援熱線；有人說這樣深夜守着消息更新，喚回一些久違的着緊與擔憂。清晨7時稍過，看着天亮許久，我傳短訊給資深精神科醫生黃宗顯，想約他談談對這些情景可有什麼建議，過一會電話亮起：「Today 3pm?」

PTSD症狀須持續一個月

醫生翻開厚厚的國際診斷指引解釋，事發僅數天，並不足以診斷因事件出現情緒狀况的人患上PTSD，但建議比較高危的一群需要「自救」，盡量別接觸相關資訊。他從醫學定義上的精神創傷，談到這兩三年間的「集體創傷」，他說從醫20年，以近年工作最辛苦，試過從早上8時做到凌晨2時。「社會整體精神健康都好麻麻，大家無得去療癒自己，有傷口還未來得及康復，又面對另一些事。」

黃宗顯自然也留意到演唱會事故的消息在社交平台上洗版。「我會常看社交平台的資訊，也知看得太多有時會影響情緒，但有時要處理病人的問題，也是來自環境、社會，如果要了解他們，我也要盡量知多些周邊發生的事。」除了事發片段廣傳，亦有不少人分享「如果你正經歷PTSD症狀」的懶人包，不過黃宗顯根據手上的《精神疾病診斷與統計手冊》，說在PTSD定義中，症狀需持續一個月以上，至於急性壓力症（Acute Stress Disorder）則是症狀持續3天至1個月，兩者均指接觸實際死亡或死亡威脅、嚴重受傷、性暴力後，出現入侵性症狀（如不斷想起事發畫面、發噩夢、回閃）、持續退縮逃避、產生負面思想情緒、過度警覺、有解離症狀（如喪失現實感），並對日常生活構成影響。不過黃宗顯說並非一定是病人親歷威脅，也可以是他們近距離目擊或身邊至親出事，所以親歷該場演唱會的人最應關注自己情緒變化，而事情發生後出現急性壓力症的人，又有較高風險發展成PTSD。用錯方法抒解情緒，如用酒精麻醉自己，以及重複看到相關資訊，也會增加風險，所以他提醒不轉發片段，也可減低對這群人造成刺激的機會。

當晚觀眾撤離會場時若有很大情緒反應，是不是比較嚴重？醫生說亦不盡然，PTSD可以隔6個月後才出現症狀。「對於負面情緒困擾，每個人都不同，好難一概而論。即使當刻很大情緒，都不代表之後一定復元不到，而沒反應又不代表一定沒事，症狀可能之後才出現。」在場內的觀眾原本坐着看騷，卻變成事故目擊者，「就好似坐定定目睹這件事，走也走不到」，距離也是受多大創傷的一個因素。「離遠在10米以外見到有車禍，與見到身邊有人遇車禍，是兩件事。所以坐得愈近台前的觀眾，愈能看到台上情况或全情投入的人，受的影響可以是最大。」歌迷對MIRROR及演唱會有多肉緊，以及個人心理狀態、性格、背景等，都會影響可能造成PTSD的壓力「強度」。

曾患PTSD增再患風險

雖然在指引中PTSD定義列明只是看過片段而非親歷其境，除非因工作需要而須反覆觀看，並不算是「接觸」事件，但黃宗顯指出片段在網上流傳，「就好像大家將事件不斷重播，這件事原本只影響在場館的人，現在帶到場館以外的人都有機會產生創傷」。擔心出事後無法追究責任、徹夜留意新聞有沒有更新傷者情况，有些人說似是一下子回到2019年的無數個磨人晚上。在2019年後，社會曾討論「集體創傷」，這次會否延續以往未好的創傷？醫生說「集體創傷不是醫學名詞，是我們見到一個社會情景，用一個名詞去形容其狀况」。會否造成PTSD確也考慮一些「創傷前的因素」。「兒時的情緒困擾，或曾有抑鬱、焦慮、驚恐、PTSD等，遇到這些事情再患PTSD的機會是大些。」

醫學上無法診斷集體創傷，不過黃醫生說：「這幾年一直發生很多事，好似未停過、未休息過，我相信很多人都覺得氣氛好負面，我做了20年精神科，這幾年我們發現做得最辛苦，求診的人真的很多。」他笑說試過在凌晨坐的士回家，「司機話『又係你呀，你做邊行？』我沒多說，他就說『你僱主對你咁差！』以為我被剝削。」

2016年跳出公立醫院做私家診所，擺脫一個早上4小時診50個症的苦况，但他對病人自此卻更上心。記者說以為精神科醫生總是二話不說就開藥，「你說得對！」他曾經覺得醫病很容易。「當時在醫院，我不覺得很大挑戰，有個假象覺得自己做得好好，個個回來都話好番，但我不知道有些人沒再回來，可能他們狀况是不好的。後來（在私家診所）我發現有些藥真的有副作用，主動問病人就會講。醫了15、16年，覺得好容易醫的病人，為何現在那麼難醫？花很多時間理解他們才發現，每個個案都很不同，當我知道得愈多時，就愈難處理，所以整個思維唔同晒，變成挑戰很大。」

這天待他下班再聊，原本預計7時半，他也因會診遲了1小時，一碰面，醫生說起剛剛見的，是個智商很高的11歲孩子。「他好得意，話『我好渣㗎讀書，冇你咁叻，你咁多張證書』，我話你點知？因為我沒跟一般診所的做法掛起（證書）。他又說『我諗都諗到啦，你啲證書先值錢㗎嘛』。」為了訪問拍照，他特意穿上西裝，被病人問今天要見什麼大人物。「我的診所沒有醫生枱，只有一張圓枱，好似屋企咁，希望給他們感覺，我是一個同行的人。」

教你一招：分離靜觀法

心裏的傷，不一定食藥才可以好。「最近接了一單PTSD，該個案是坐巴士遇上撞車，因玻璃碎裂有皮外傷，但她自此好怕搭巴士，我當然不會逼她，但當她情况好些，就要她坐巴士，用表記低是否自己坐、坐了幾耐、幾多號、有沒有經過事發現場。這個完全是用心理治療去幫她，一粒藥都沒有開。原本我也曾鼓勵她食藥，但她很勤力地做，每日坐兩次巴士，現在我着她坐事發座位、去到事發地點要下車行過去，慢慢她就覺得自己克服得到，現在好了近九成。」有時黃宗顯甚至自己出動，「那是另一個與焦慮有關的個案，他一有親人過身就來找我，因為驚去殯儀館，我曾指示他去，最後家人要拿幾炷香在幾條街外給他，向那個方向鞠躬，再把香拿回靈堂。他其實已很努力，不停上網看破地獄、靈堂的相。之後過一段時間，他又要到殯儀館，今次真係唔得喇，我親自帶他去。從火車站出去行那條天橋，行了成個鐘，我一路讓他說出自己的感覺，然後教他放鬆，那天不是喪禮，我打算帶他入殯儀館行個圈，但去到對面馬路，突然有人推車載住花牌在後面推過，他嚇到喊，我就話得喇，今天練習到此為止，不可再繼續，因為你要唞一唞。我知他太辛苦，不想他太驚下次不敢去。」

那什麼時候要撐下去，什麼時間才不能勉強自己？「好難講，自己覺得頂唔順，就唔好勉強。通常頂唔順就會來找我們。」如果不妨礙生活，也不一定非要「挑戰」自己不可。

然而醫生亦非萬能。黃宗顯說一些反覆經歷壓力的病人，「如家中經常有暴力，知道其身處的環境短期不會好轉」，治療亦會有困難。如果不涉及家庭，而是為身處覺得不會改變的社會而產生壓力，環境闊那麼多，會否容易處理些？「都未必㗎喎，有些人可能完全沒想過生活的地方會發生一些事情，有一種失去希望的感覺；有些人到疫症又產生另一種壓力，擔憂防疫政策，社交活動又有限制，令很多人情緒也不好。」有人說MIRROR熱潮令香港人重新感受到快樂，但演唱會一事又帶來打擊，原本用來治療傷口的，卻變成新傷痕。「我也同意大家低沉了很久，MIRROR出現好似為大家製造了很多開心，突然咁大件事發生，是會有很大反差。」

「但你又發現控制唔到，人生就係咁。」他提到認知行為治療是調整想法及行為，「但如果有些想法是負面，好難諗到好開心，如果一個人考試考得好差，入不到大學，好難叫佢『開心番啲啦，其實都唔係咩負面嘢』。若我這樣跟病人講，其實沒有說服力」。當不能硬把壞事說成好事，「這時基本上我們用不到認知行為治療，會用一些新一代心理治療，如靜觀、元認知治療，它們的共通點不是叫人扭轉負面想法到正面想法，反而嘗試擁抱和接受現在的狀况」。

「如有些人會不停回想當晚（演唱會）發生的事，有很多擔憂，其實是可以明白的，但擔憂到一個點，日擔憂夜擔憂，擔憂到返唔到工，這個擔憂就是過分了，既幫不到件事，又會再拖低情緒，元認知治療就會令你不陷入這種excessive worry。」

急問醫生分享一招。「其中一招叫分離靜觀法，我們常會用比喻，就像睇老虎那樣，老虎是兇猛的，而牠就在籠中。老虎代表不斷在腦海出現的負面思想，現在你觀察這隻老虎，觀察你的思想，同一時間告訴自己，你跟老虎是有距離的，這些想法不會影響到你，你亦不會去『搞』這個想法。我們有個說法，想法指示想法，它不一定是事實，但你的想法會影響你的情緒，你可跟它保持距離。」老虎很少見，如果不太有感覺，換成蟑螂行不行？醫生又分享另一個比喻，「這個叫旅客火車站，火車是不停站的，就比喻進入我們腦海的思想，想像自己是拿住行李，站在月台，一直望住火車一列列離開，你看不清楚火車上發生什麼事，所以你可以做的只是站着看。過咗就過咗，焦慮是同樣道理，你的想法很快過，不用着眼在這想法上。」

撫慰心靈 拒講「不實際」的說話

與醫生談話，他的聲線總是平靜，接話總是先充滿肯定，問他這幾年有沒有覺得哪些話不應多說，例如看別人已經很辛苦，就不要亂說加油？「我唔會講hurt（傷害）人的說話，亦不會講unrealistic（不實際）的說話。」他亦在大學為年輕人診症，「我覺得照顧他們的心理需要好有意思，因為他們才是未來的棟樑，但我見到的都是破碎心靈，好多是覺得沒有希望。有些正面對審訊，現在畢業找不到工作，就坐咗喺度，但即使案未開審，僱主唔請就唔請。我不會說你實搵到工嘅，真係唔敢講，只會叫佢再嘗試、再努力。」他強調有些事不能只有醫生去做：「如果周邊環境持續有壓力，改變不到，有時我們做多少都未必完全幫到他們。對於the poorest of the poor，無論我如何跟他講心中富有，他最終都要食飯。這要整個社會去做，僱主也要想想，案件都未審，是否要給他們一些機會？」

自嘲生活平衡最負面教材

排得密質質的時間表裏，黃宗顯保持平靜，保持上心，不僅年輕人，他其實百足咁多爪，除了頻頻出現在媒體訪問、出書、電台開咪做節目，又擔任關心外傭、跨性別人士精神健康的工作，到法庭做專家證人亦在所不辭。他笑自己是work-life balance的「最負面教材」，最多只在星期日休息半天。別人是忙到崩潰，他是忙極都沒崩潰。「因為我好鍾意自己的工作，我都有想過這個問題，為何我好似唔識攰咁樣呢，其中一個原因是每個人都有很獨特的故事，日日都唔同，日日都有新衝擊。聽到人的古仔，會學到很多。有時他們會回來找我，繼續與我分享之後的人生，有些人去了別的國家住，仍會記得向我傳來信息，我就會開心。原來在他心目中，我的角色是陪他走了一段人生的路。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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