吾生有杏：院長醫生周記（205）：醫生，我還有一個問題

【明報專訊】上星期三，有一名70多歲病人王伯覆診，跟進胃鏡及大腸鏡化驗報告。他沒有親人，加上視網膜退化，起居生活都依賴外籍傭工照顧。

「醫生，你貴姓啊？對不起！我的眼睛不中用，每次又有不同醫生見我，所以我認不出你，我的化驗結果是否有問題？」王伯一邊說話一邊扶着傭工的手臂，臉上露出不安的情緒。其實王伯的化驗報告沒有什麼大礙，只是一些細小良性瘜肉而已。

「陳醫生，為什麼我的大便經常是稀爛的？是否切除了瘜肉後大便會回復正常？」於是我嘗試解釋，他的腸胃問題與瘜肉無關，透過改變飲食習慣有望改善排便的問題。

「陳醫生，我還有一個問題。為什麼我的雙腳愈來愈乏力？腦科醫生又找不出原因，只是說我沒有問題。」我為他作簡單的臨牀檢查，並沒有察覺任何異常，他的步履尚算平穩，只是眼睛不好，所以行路有點缺乏信心。於是我告訴王伯：「表面上並沒有原因可以解釋你乏力的感覺，但我相信你沒有患上隱疾，唯有多靠家傭協助日常生活吧。」

當我正想請下一名病人進來時，王伯又說：「陳醫生，我還有一個問題。為什麼我經常耳鳴？磁力共振又找不出原因，中藥可以幫助我嗎？」我想了一想，便回答說：「王伯，我明白你的苦况，其實很多長者也有類似毛病，醫生卻往往找不出原因，也缺乏有效藥物。我對中藥認識不多，你可以考慮尋求中醫的意見。」

當王伯臨離開房間之際，他忽然轉身說：「很少醫生願意回答我這麼多問題，多謝你啊！」

多花數分鐘聆聽關心

看看手表，原來我花了額外5分鐘回答王伯一連串問題。其實我並沒有解決他的困難，這些長者常見毛病往往是十分無奈，醫生能夠做到的只是幾分鐘的聆聽與關心。我明白前線同事的壓力，假如一個病人花多5分鐘，30個便要額外多兩個半小時！

我沒有兩全其美的方法，只是不忍心用繁忙為理由去拒絕付出聆聽與關懷。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮