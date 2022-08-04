Rousset收藏家族 上等珍寶釋出市場

黃花梨四面平式嵌石面詩文條桌--年代：明晚期（16世紀），估價：12萬至15萬歐元（約96萬至120萬港元），特色：條桌石面有五言詩文，或曾作為琴桌或書桌等用途。專家相信它或與明代著名畫家文徵明有關聯。（Bonhams/Fabrice Gousset提供）

石雕菩薩首--年代：北齊（公元550年至577年），估價：20萬至30萬歐元（約160萬至241萬港元），特色：北齊是中國佛教藝術史上其中一個發展高峰。這首像容貌安恬、冠飾華麗、比例勻稱、雕功審慎。（Bonhams/Fabrice Gousset提供）

木雕彩繪漆金觀音像--年代：金（公元1115年至1234年），估價：100萬至150萬歐元（約803萬至1205萬港元），特色：觀音被認為是大慈大悲的化身。此像雙目低垂，面容沉靜安詳不失威嚴；衣飾造型自然，姿態閒適自在，藝術價值極高。（Bonhams/Fabrice Gousset提供）

【明報專訊】出色的收藏家眼光獨到，藏品以外，其家人亦往往承傳其鑑賞品味。古往今來，都有不少顯赫的收藏家族，他們除了有價值連城的藏寶庫，亦擁有無比珍貴的知識庫，考證寶物的歷史和藝術價值。每當有家族後人把先祖的收藏系列釋出，消息都會震撼收藏界。最近，便有一批橫跨不同朝代的中國珍寶現身拍場。

邦瀚斯與法國Bonhams Cornette de Saint Cyr拍賣行將於10月舉行「鑑藏百年：Robert與Jean-Pierre Rousset家族珍藏亞洲藝術」拍賣會。Rousset家族後人釋出一批上等珍寶，當中包括有中國、日本、東南亞、非洲、大洋洲及歐洲逾300件各式歷史瑰寶。

邦瀚斯中國古董藝術部環球主管Asaph Hyman指，收藏系列是Rousset家族三代人以獨具慧眼和真知灼見建立的成果。Rousset於亞洲藝術領域十分出眾，特色是包含認真的學術研究及卓越的收藏質素，珍品背後都有豐厚的學術研究支持。

與學者拜訪北京紫禁城 被珍品打動

Rousset家族的「品牌」源於1920年，成員Robert Rousset（1901-1982）首次與瑞典學者拜訪北京紫禁城時被珍品打動，從此醉心研究亞洲藝術品，開展其相關收藏。後來Robert Rousset收購巴黎一間藝廊，並由家族經營，由後人Mike Winter-Rousset接手了家族的衣缽。2021年Mike Winter-Rousset決定退休，宣布釋出家族的大批寶藏。「這批藏品陪伴我成長，數十年來為我和家人帶來許多快樂回憶，但如今也是時候放手了，好讓更多有心的藏家把它們收入囊中，細意欣賞。」Mike Winter-Rousset說。

收購巴黎畫廊 研究中國藝術

Mike Winter-Rousset自小目睹父親Jean-Pierre Rousset平日大部分時間都在研究這批藏品。這批由家族傳下的寶貝，包括雕塑、繪畫和家具。他說創始人Robert Rousset童年時已陪伴家人逛拍賣行展覽，長大後擔任商船無線電操作員，在遠東地區停留期間購買各種藝術品。「1929年華爾街發生股災時，他收購了巴黎一間著名畫廊，並從學術層面研究中國藝術。」二戰結束後，Robert Rousset把畫廊交由家人打理，自己往紐約開設畫廊，開始和著名美術館、藝廊合作策展。1979年Robert Rousset曾向Guimet Museum捐贈一批藏品，展廳被命名為「Rousset展廳」。

專攻中日東南亞藝術品

Jean-Pierre Rousset的父親是Leon Rousset，是Robert Rousset的兄弟。Jean -Pierre Rousset服兵役後，有機會在畫廊與Robert Rousset共事，獲得豐富的經驗和知識。Mike Winter-Rousset便傳承了他們的專長和技能。Mike Winter-Rousset說家族專門收藏中國、日本、柬埔寨、泰國及緬甸藝術品，上至新石器時期下至18世紀。「藏品充分體現其追求完美、審慎、博學與謙遜的個人風格。我自己亦學習父親，善待這批收藏品，直至它們被新買家、新藏家買入及收藏。我希望他們會珍視這些我們傾注心血保存的寶貝。」

Bonhams Cornette de Saint Cyr拍賣行民俗藝術及亞洲藝術部專家Jean-Luc Estournel解釋，高質素的私人收藏系列可遇不可求。「是次拍賣對全球亞洲藝術藏家來說，確實是入手顯赫珍品的難逢良機。」系列中的亮點多不勝數，包括一個木雕彩繪漆金觀音像。雕像雙目低垂，面容沉靜安詳亦不失威嚴。另外，一款石雕菩薩首是北齊中國佛教藝術史上的高峰之作。首像容貌安恬、冠飾華麗、比例勻稱、雕功審慎。此外，還有明晚期的黃花梨四面平式嵌石面詩文條桌，品相和做工優美、極為罕有，都不容錯過。 ●

鑑藏百年：Robert與Jean-Pierre Rousset

家族珍藏亞洲藝術

地點：巴黎奧什大街6號Bonhams Cornette de Saint Cyr拍賣中心

拍賣日期：10月25及26日

查詢：www.bonhams.com

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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