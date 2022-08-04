Double F：學術界李察基爾

【明報專訊】總覺得薩依德（Edward Said）是學術界李察基爾。他有一張直視鏡頭的照片，戴金絲圓框眼鏡，穿沉色人字紋西裝襯斜紋領帶，沒有本雅明的憂鬱氣質，也看不到維根斯坦的不羈與迷惘，一頭鬈髮往後梳出波浪紋理，只一小絡脫離規範垂於額角，這少許的慵懶氛圍，為他增添溫懦的熟男魅力。

薩依德因著裝一絲不苟也時與dandy一詞連上關係，dandy中譯為花花公子，令人誤會，其實dandy放在衣飾的時間分分鐘可能比放在女人身上還多。薩依德穿三件頭西裝、用白袋巾、戴勞力士……學生喜於討論他如何穿著從倫敦Savile Row訂製的西裝、Jermyn Street買的皮鞋到處講課。

照片中的薩依德約40歲後，不知是1980、90年代流行的寬鬆西裝，還是他古希臘雕像般的鬈髮，中年薩依德風格輕盈流暢，這些貴氣衣飾也像保護殼般，塑造穿衣者如耀眼明星，人們不太容易窺見到薩依德後來於回憶錄《格格不入》（Out of Place）所寫出的總覺無處安身立命、充滿不安感的離散者身分。

1980、90年代的西裝，合身而稍微寬鬆，後期墊肩也不流行了，輕盈流暢，商務精英與慵懶休閒不相違。1990年電影《風月俏佳人》中的李察基爾著裝優雅，比起年輕時更溫潤鬆弛。有趣的是他的角色就叫Edward Lewis，與薩依德同名。

跟溫莎公爵同名

為何一個巴勒斯坦裔學者會擁有一個西方名字？這一切得從薩依德出生的1935年說起，他的名字Edward源自另一個同樣影響西裝史的型男——為美人棄江山的溫莎公爵愛德華八世，此時愛德華還未登上皇位，已瘋魔萬千女性，當中就包括薩依德的母親Hilda Said。

又或一切也可由1911年說起，薩依德的父親，為了逃避被當時統治巴勒斯坦的奧斯曼帝國徵召，輾轉逃到美國，後因服役於美國遠征軍，得到美國公民身分。他返回中東經商，來往於巴勒斯坦與開羅，開始累積財富，因此薩依德童年時期已接受西式教育，稍年長後一家遷往美國。

追溯一生格格不入源頭

不止薩依德，他的基督徒父母也為妹妹起名Rosemarie。薩依德亦曾自白這樣一個阿拉伯姓氏與英國名字聯繫一起，使得他「早年一直是一個令人不安的異常學生」，也因為接受西方教育，而分不清英語與阿拉伯語哪個才是他的第一語言。

同樣的故事，還有村上春樹的《東尼瀧谷》，頂着日本姓氏瀧谷，有着西方名字Tony，甚或如外國人般姓在名後，但他卻非混血兒。《東尼瀧谷》劈頭第一句就是「東尼瀧谷的真名實姓就是東尼瀧谷。」恍似有人在質疑這是假名似的，村上春樹接着寫因為這名字和鬈曲頭髮，東尼從小就被當成混血兒，尤其他出生於日本有相當多美國兵血統混血兒戰後時期，只是他父母皆為日本人。一切只源自父親瀧谷省三郎與美軍少校成了朋友，後者建議以自己的教名東尼作孩子的名字。這年輕父親想着，往後美國時代恐怕要持續一段時間，美式名字對兒子有利，卻沒猜想東尼瀧谷在學校被嘲笑為混血兒，更因此成了自閉少年。

而薩依德的故事或許再複雜一點，至少瀧谷是真實的日本姓氏吧。薩依德1999年的Self Consciousness一文由父母根源說起，追溯一生格格不入源頭。他提起祖上模糊的身分：他的祖父似乎曾為德人任翻譯或嚮導，這位姓名未詳的祖輩姓氏是Ibrahim。薩依德父親念書時被稱為Wadie Ibrahim，但薩依德卻不知道後來的「Said」這個姓氏緣起由來……下期再續。●

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文：方太初