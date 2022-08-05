沙發薯：英運動界傳奇自揭驚人身世

【明報專訊】英國脫歐，人口移動是重要話題：中東難民問題一直被右翼媒體「煲大」；低收入、勞動人口一直對東歐移民的競爭感到氣憤。右翼政客看準大眾排外的情緒，呼籲「奪回控制taking back control」，最終成功脫歐。

歐脫了，所有承諾當然逐一破滅，包括人口移動問題仍然持續。最近英政府與盧旺達簽成協議，打算將難民送到盧旺達，隨時觸犯國際法，引起公憤。剛好英國運動界英雄、長跑手Mo Farah在BBC最新的紀錄片The Real Mo Farah中透露原來他的身分一直是個大話，震驚英國。9年前他出版自傳，分享童年故事，當中透露他8歲時與母親及兩兄弟一齊由Somalia飛到英國與住在英國的父親團聚。大眾甚至他老婆均以為這就是他的故事，但其實真相是離奇兼黑暗。

他的真名是Hussein Abdi Kahin，住在Somaliland，真正雙親與英國均無任何關係。他4歲時父親便因為內戰而喪命，他與母親分離，投靠親戚。到8歲時，他被一名婦人帶到英國；他本以為他將會到英國投靠當地親戚，滿心歡喜。怎知真相是人口販賣，這名婦人一心把他運到英國當童奴。他被困在她家，被要求做家務、湊她兩個兒子，並被恐嚇不可對任何人說出這秘密，不然他不會再有機會與他的家人團聚。

幸運地，Mo Farah成功令婦人送他上學，學校很快就發掘到他的體育潛能。過了一陣子後他終於忍不住向他的體育老師揭露真相，一五一十講出他的真正身分及故事。慶幸地教師及學校只一心想幫他，沒有在意他是被非法「偷渡」到英國的細節。學校向社工組織求助，讓他可寄居在同學的家中，一留就留了7年。

自此他的一生便發展順利，幾乎贏盡所有參加的比賽，之後被選入國家青年隊；學校亦因此為他申請英國公民資格，讓他可代表英國參加比賽。他最終在17歲時取得英國籍，自此代表英國參加國際賽事，在2012年倫敦奧運贏得兩枚金牌，其後一切已成歷史了。

讓大眾關注人口販賣問題

他的故事十分離奇，同時少一點運氣也不會成真。他遇上好學校好教師，體育教師看到他的體育潛能，不但不向有關部門舉報他的「非法移民」身分，更排除萬難為他申請英國公民資格。當他成名後，亦沒有人貪錢將他的故事賣給媒體，實在難得。當然，到今時今日令人最難理解的地方是：當年為什麼這名婦人會人口販賣，運他到英國？

這名婦人拒絕接受訪問，所以真相仍然無人知曉。Mo Farah仍然不解為何他會用她兒子的身分來英國，究竟為什麼她會選擇偷運他到英國而不是自己的兒子？而真正的Mo Farah又經歷了什麼？

Mo Farah基本上沒有需要向外界透露一切，但他決定不再說謊，要誠實面對自己與子女，所以才會勇敢地公開真相。這紀錄片意義重大，不止印證Mo Farah是個光明磊落的人，更重要的是讓大家關注人口販賣的問題，以及讓那些反對移民及收納難民的人重新思考，明白難民亦可對國家作出貢獻。

文：陳Damon（chandamon.com）