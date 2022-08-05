巫術的藝術 反思後人類

《魔皂》——徐皓霖的《魔皂》外觀上是一支閃令令的魔法棒，皆以熱製皂重塑而成，在展覽現場此作品被放置在洗手盆之中。（主辦單位提供）

《尋找接待女郎的蹤影》——余淑培作品《尋找接待女郎的蹤影》，是關於未來基因髮廊的故事，有接待女郎為了減少日常開支和思考時間，以基因服務改造自己為盆栽，又有女郎把基因美容後失憶的顧客賣給黑市屠夫。（主辦單位提供）

【明報專訊】有機物和無機物的混種，就是後人類。高穎琳自2020年開始，策劃一系列「後人類敘事」展覽探討邊界、共存，今次談科學與巫術。高穎琳說其實巫術與當代藝術相似，皆是為物件賦予意義與象徵的熔爐。平平無奇的材料，經女巫以巫術烹煮，便成為魔藥；藝術家再製現成物（found object），給其意義並稱之為當代藝術。擁抱科學巫術的邊界，後人類應如何理解藝術的意義？

整個系列的「後人類敘事」展覽分為3個階段，第一階段主題是「賽伯格、邊界、處境」，第二階段是「共存之地」。策展人高穎琳表示感謝獲獨立藝術機構Para Site藝術空間邀請合作，並且能夠在香港醫學博物館舉辦第三階段展覽——「以科學巫術之名」。

身體加入無機物 仍是人類嗎

不得不提，最初高穎琳因寫碩士論文，讀到美國學者唐娜．哈洛威（Donna Haraway）1985年出版論文〈賽伯格宣言〉（A Cyborg Manifesto），才有後來的展覽，「我們全部人已經進入了後人類的年代」。如果因健康需要，在身體中加入無機物，你會懷疑自己是「人類」嗎？或者更廣義來說，現在我們生活不可以沒有電話、電腦，科技用品感覺就像我們身體一部分，或它們是腦容量的延伸，人類身分的邊界不再穩定，「我們主張人不再被局限於二元對立，而要擁抱邊界」。

因為後人類是科學哲學概念，高穎琳與藝術家許思樂便思考與科學對立的概念有什麼？她們想到的巫術，讀歷史後卻發現「原來巫醫以前是同一個人，因為西方知識崛起，巫和醫才被迫拆開，很有趣」，說的是科學理性興起，巫術和魔術等概念才被貶為忌諱，淹沒在歷史敘述中。

肥皂魔法棒的流行文化想像

所以作為策展人的高穎琳請來9名女性藝術家，一起以巫術為主題創作。她們拆解巫術中的不同元素，例如「命名」的重要，啟發了余淑培創作影像作品《賭霸》。另外，因為這間香港醫學博物館多次易名，昔日是香港病理實驗室，藝術家想像它將來是基因髮廊，而自實驗室年代便存在的醫生鬼魂，與基因髮廊的接待女郎討論人類基因工程的道德。巫術另一元素是咒語，亦即是語言的一種，所以就有許思樂的3件作品《胡鬧》、《蜚語》與《靡音》，關乎社會如何定義陰性的聲音，特定性別語言「女書」等。

另外就是現成物。​​徐皓霖的作品《魔皂》在觀眾看來是一支支半透明且閃令令的魔法棒，它們其實由熱製皂重塑而成，因為皂會被水消弭，所以作品從物料開始叩問，由女巫衍生而成對魔法少女的流行文化想像，究竟是經馴化的異男欲望產物，還是被賦權的陰柔氣質，或就是陽剛氣質本身？高穎琳特別提到​​徐皓霖聯絡賣家購買肥皂和模具，過程記錄在另一作品《閃閃灰燼》，因而《魔皂》背後資本的流動亦是對魔法想像的反諷。

翻閱小冊子中幾篇展覽的導讀文章，研究者Kay Mei Ling Beadman引用已故美國藝術家Adele Clark與學者哈洛威的一句︰「在一個致命、殘缺、人聲鼎沸的世界，哪裏可以找到互相合作、敢於為地球人想像和行動的女性主義烏托邦？」此展覽9名女性藝術家從個人角度創作，可見女性主義視角如何提出社會的可能，主題上亦回應巫術與女性的歷史勾連，特別深刻的是Florence Lam作品《泊》，關於女性生殖力如何受月亮周期影響；何倩彤藉《共存契約（高階，從「遺棄」到「聚焦」）》、《「就是你的頭髮，也都被數過了」》及《兩個以上》共3件作品，反思她和伴侶的關係。

■後人類敘事——以科學巫術之名

日期︰即日至8月28日

時間︰上午10:00至下午5:00（周二至六），下午1:00至5:00（周日）

地點︰香港醫學博物館（上環堅巷2號）

網址︰bit.ly/3By6Vdc

文：胡筱雯

編輯：朱建勳