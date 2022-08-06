e之選：Noble Audio動圈動鐵雙單元 3收音咪陣列降噪王

【明報專訊】要有好音質，外加耳擴是其中一個方法，另一招是使用更高質素的無線耳機。專門推出發燒耳機的美國品牌Noble Audio，最近便推出了新一代的真無線耳機FoKus H-ANC，最大賣點是採用了動圈加動鐵設計，分別設有一個10mm的鈦複合振膜動圈單元，以及美國Knowles所製作的動鐵單元，前者更比之前推出的FoKus Pro所內置的8.2mm單元更大。在雙單元的結合之下，中、高、低頻的細緻度更高，音色亦更為豐富。

另外，FoKus H-ANC內置主動式降噪功能，並於每邊耳機設有3個Knowles MEMS收音咪，1個於耳機外側，2個放置在內側，組成複合式降噪陣列，因此同時具備前饋式與反饋式降噪，既能消除外間噪音，也能因應耳機內是否仍有噪音而調整降噪。耳機又提供多種降噪模式，分別有主動降噪、降低風噪，以及通透（ambient）模式。值得一提的是，今次FoKus H-ANC採用全新的FPC天線設計，以柔性電路板材質製作，除了安裝彈性大，更可以與耳機自身的電路板分離，避免互相干擾，同時令耳機與手機之間的連線更穩定，資料傳輸率亦更高。●

售價：$1780

查詢：3188 0767

[E潮]