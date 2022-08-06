e新品：新MacBook好拍檔 Belkin 4埠充電器快速補電

【明報專訊】早前Apple發布了全新的M2處理器及新一代的MacBook Air，對不少果粉來說又是換新機的好時機。極力開發Apple配件的生產商Belkin，亦趁機推出一系列適用於新MacBook Air及MacBook Pro的配件，品牌旗下的BOOST↑CHARGE PRO充電器系列，便剛加入兩個新成員，包括配備多個連接埠的4埠GaN家用式充電器，以及設有兩個USB Type-C插槽的雙USB-C GaN PPS充電器，能用一個充電器讓用家同時為多個裝置充電，更加方便。

39分鐘為Macbook Pro充電50％

4埠GaN家用式充電器配備2個USB Type-C和2個USB連接埠，可為手提電腦及另外3個裝置同時充電。由於其總電力輸出為108W，加上內置智能電力共享技術，能有效分配電力給連接的各個裝置，其中USB-C PD 3.0 Power Delivery技術可為最多兩個裝置（使用兩個USB Type-C同時接駁手提電腦及手機）提供快速充電。

根據廠方宣稱，當用家只使用一個USB Type-C連接埠時，其最高功率為96W，可於39分鐘內為MacBook Pro從0%充電至50%；而當用家同時使用兩個USB Type-C連接埠時，則可於39分鐘內為iPad從0%快速充電至50%，以及在21分鐘內為iPhone 13 Pro Max從0%快速充電至50%。4埠GaN家用式充電器提供2年產品保養服務，並跟機附2米電源線。

至於雙USB-C GaN PPS充電器主打輕便設計，除了能在家中使用，亦適合在旅行時隨行李攜帶。其雙USB Type-C可同時為兩個相容的裝置快速充電，根據廠方的數據指出，充電器可於28分鐘內為iPhone 13從0%充電至50%，或在27分鐘將Samsung Galaxy S21+ 5G從0%充電至50%。而充電器亦針對 Apple、Samsung、Nintendo Switch等多個品牌及其他兼容裝置來改良，以加快充電速度。●

售價：$699（BOOST↑CHARGE PRO 4埠GaN家用式充電器 ）、$319 （BOOST↑CHARGE PRO雙USB-C GaN PPS充電器）

網址：www.belkin.com/hk

[E潮]