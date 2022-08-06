生於塞浦路斯 輾轉定居香港 「地中海希臘人」離散不忘根

【明報專訊】「你是哪裏人？」一個簡單的問題，背後的故事卻可能說來話長。

在港定居7年的Stelios Iakovidis，於塞浦路斯出生，因為父親工作關係，自小在非洲尼日利亞生活。9歲被安排到英國寄宿學校讀書，一直在當地接受教育至大學畢業，然後重返塞浦路斯，並服兵役，及後在塞浦路斯和希臘工作數年。2013年初輾轉來到亞洲，一踏足香港就被迷住，多年來多次往返香港，最後在這裏定居，發展希臘食品生意。不斷轉換的生活環境，已經是一個個故事。長年在外，問他的根在哪裏？他深思片刻，吐出一句：「我的根嘛……我是地中海的希臘人，那就是我的根。」

童年住非洲 英國畢業後回故鄉

Stelios說，他在英國大學畢業後就回流祖國（塞浦路斯）。當年塞浦路斯為了吸引長期在外的國民回國，推出特別制度，寬限海外公民。「回國只需服9個月兵役，而非一般的24個月。如果要服2年，相信很多海外公民都不願回國。我服完兵役就在塞浦路斯工作。後來找到一份在希臘的工作，一住就5年。」他在2013年初次來港，那時公司打算在港設立辦公室，於是此後兩年多次往返香港。「我那時已到過很多大城市如倫敦、紐約，但那是我第一次到亞洲、香港，覺得與別不同。」回憶舊事，Stelios仍難掩興奮，一切彷彿歷歷在目。「離開機場坐的士出市區，看着青馬大橋風景令我驚歎，市區的天際線與高樓大廈、霓虹燈招牌與中文招牌等，就像電影場面一樣！對我來說真的很有異地風情！」他記得初次來港入住的酒店房間在30樓，站在窗前看出去，心情有如孩子發現新事物，而他最難忘的是香港人習以為常的竹棚。「現代化高樓大廈建築，配上傳統竹棚，建築工人就那樣在半空工作，對比如此強烈！」

在港工作遇低潮 堅持前行

來到香港並不代表一帆風順，Stelios輾轉間失掉電腦軟件行業的工作，而香港生活成本高昂，這段低潮令他懷疑自己。幸好在港遇到希臘朋友，穿針引線下，讓他踏足從未做過的食品進出口生意。到2017年，他終於有能力與友人在港成立公司Levant，主力引進希臘食品及乳酪，除供應餐廳外，也做零售。說來像閒話家常，他卻多番強調那兩年在公在私都是人生低點，但他沒有想過就此回國。他認為堅持是最重要的，如果認為自己有能力，堅持下去就已經是成功的一半。最重要是逐步前行，即使是一小步也好。「當人在絕望時，就無法夢想，最重要是先生存下來。脫離了洞穴困境，有喘息空間才可以理清思緒，有餘裕發揮創意。」

童年時在非洲尼日利亞度過，隨後又一直在英國受教育，但Stelios始終覺得自己與塞浦路斯及希臘有更深的連結。問他覺得自己是什麼人？「我覺得自己是地中海的希臘人。8、9歲開始在英國寄宿學校就讀，周圍都是英國人、英式思維、英式遊戲、英國電視節目，小小年紀就在那種環境下，會很自然融入。直到上大學環境轉變，除了英國人，也更常和更易接觸希臘人。」他說讀英國寄宿學校時，接觸的只有固定一類人，「是比較優裕的，視野比較狹窄，因為沒有與勞工階層接觸，只是活在富人的生活中」，直到上大學可說是他的「覺醒時刻」，接觸到很多塞浦路斯與希臘人，「有置身家裏的感覺，說着自己的語言、家鄉的事物，我立即感到自己屬於那裏」。

一條政治與歷史問題

問他為什麼覺得自己是希臘人而不是塞浦路斯人，他說這條問題等於問他What makes him a Cypriot？（什麼令他成為塞浦路斯人？），每個人都有不同答案。「正如要定義何謂香港人，問10個人會有10個答案。」他認為這是一條政治與歷史問題，「等於問香港人與中國人之別，是把人兩極化」。Stelios解釋：「有人會認為塞浦路斯是個獨立國家，我們是擁有希臘傳統的塞浦路斯人；也有人認為塞浦路斯是一個後天的建設，我們其實是希臘人，應該屬於希臘一部分，所以我說這是政治問題……我感覺自己是希臘人，全因我的成長背景、傳統習俗、語言，所以我覺得我的origin（根源）是希臘，但國籍是塞浦路斯。我覺得兩者並非互不相容，而是可以共存的。」

當然塞浦路斯與希臘各有異同。「塞浦路斯人說希臘語，但也有自己獨特的方言。地理位置上，希臘位於地中海，但塞浦路斯更接近中東，在埃及之上，與以色列為鄰，在土耳其下方，故文化上很受中東影響。在1974年的族群衝突之前，塞浦路斯融合了希臘與土耳其族裔，有保留穆斯林傳統的土耳其文化，也有以基督教為信仰的希臘裔塞浦路斯人。那年代是兩個世界的混合體，不論食物或文化上，兩個族裔互相影響，令塞浦路斯有其獨特之處。但經歷1974年一役，土耳其族裔往北移，希臘族裔往南走，雙方種族互相排斥。我父母成長於兩個族裔融合的年代，他們互相尊重彼此的文化，但到我出生時，兩個族裔已經分隔了，社會變得二元。」Stelios說：「塞浦路斯南、北分離，是件很悲傷的事，很多人也因此成為難民。就如我父母，他們本來居於北部的村落，他們拋棄了家園，逃難到南方。」

雙親逃難他鄉 牢記身分文化

經歷世界大戰後，又要脫離英國殖民統治，1950、60年代的塞浦路斯都在與英國人的紛爭中度過。1960年獨立，隨後就是兩個族裔的南北之戰，一個地方經歷差不多30年的戰爭與動盪，很多人因為生活困苦而離開，到他鄉尋找工作，開展新生活。所以塞浦路斯人很習慣「離散」，離開家園到別處謀生很平常。「但我的父母總設法讓我們記住自己的傳統、文化，在家裏我們一定以希臘語溝通，不說英語。即使成長期父母不在身邊，我們也沒忘記身分，對於這點我很感恩，因為知道自己來自何處，是我做人的信心來源，非常重要。」

「塞浦路斯是個島國，被大海包圍，習慣人來人去，有水手，有來自其他地方的人……島國人對出遊充滿嚮往，人口流動很平常，英、美、澳洲都有同鄉。正如我父親，就在1950年代到非洲工作。」Stelios說到父親的經歷，也反映那代人的普遍生活。當年有塞浦路斯商人在非洲經商，很自然找同鄉幫手，他父親當年才18、19歲，便到尼日利亞打工。他曾效力可口可樂，由低做起，數年後升為經理。「1950、60年代，如塞浦路斯人家中有女兒，就要為她們準備嫁妝，通常是房子或金錢，那年頭女人需要留在家中照顧一家人起居，男人負責養家，要嫁人就要有嫁妝。父親是家中唯一男丁，有4個姊妹，我祖父只是個窮農夫，所以父親年紀小小就肩負起為家中女孩籌謀嫁妝的責任。」

Stelios父親當年未婚，外出打工令他有能力在家鄉建4棟樓給姊妹做嫁妝。「後來亦有能力讓我和弟弟到英國讀寄宿學校、上大學，他是我在各方面的模範。想像那年代沒互聯網，跟親人聯繫靠半年一次的書信，在非洲生活多不容易！我在他身上學到堅毅。那年代的人很刻苦，在貧窮中長大，一切得來不易，做人比較現實。現代人習慣安逸，大家追求現成的東西，想立即得到滿足，想掙快錢……但現時世界好像又變得艱難，我想，成功只會降臨於能吃苦、能接受挑戰的人身上。」Stelios說。

文：Selene Luk

編輯：林曉慧

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