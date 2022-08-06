愛到深水埗、油麻地街拍 聚焦基層生活

【明報專訊】Stelios在港經營希臘及地中海食品進口生意，除了供應本地餐飲業，也作零售。他希望藉不同機會推廣當地文化，早前便曾在理工大學一個希臘餐飲活動，為酒店及旅遊管理學院的學生介紹當地食品。他笑說香港人不太了解希臘乳酪（Greek yogurt）和其他類型乳酪的分別，「希臘乳酪跟其他乳酪不同，是採用三重過濾法，把牛奶中的水分（即乳清，whey）去除，所以經過三重過濾的希臘乳酪的濃稠質地是天然的，而非靠增厚劑等人工添加劑製成。由於經過三重過濾才獲得濃厚而有同等分量的乳酪，故需要用上3到5倍的牛奶，售價當然較貴」。

香港地方雖小 題材豐富

從事食品進口生意的Stelios也是個「被工作耽誤的攝影師」，不時以本港勞動階層作為街拍題材，跟他在非洲尼日利亞度過的童年歲月有關。他在尼日利亞的記憶深刻，印象中的非洲色彩豐富，充滿音樂節拍，活力充沛，他接觸過的當地人同樣充滿活力。他對於自己在一個多元化的環境度過童年，感到非常感恩，也擴闊了世界觀，「尼日利亞很窮困，我從小就知道世上有很多種生活面貌。我有幸過優渥的生活，住在美好的房子，有司機、家傭，但父母不會把我困住。我接觸到真實的生活，接觸到日常的勞工階層，父母希望我毋忘他們也是勞工階層出身」。

「我在香港培養出攝影興趣，用Instagram發布作品。香港是一個很amazing的地方，很適合都市攝影。香港很細小，但在小範圍已經可以發掘到不同題材，可能是有人推手推車，或是拿着什麼東西。在其他大城市，可能走1公里路也不會看到有趣的題材。在塞浦路斯，街道都空蕩蕩的，拍出來的照片比較像是靜物攝影，香港就可以拍出動態。」

Stelios說，香港到處是高樓大廈，日光會以不同的方式透到街道上，例如光線從大廈之間的縫隙而落，在街上形成不規則的影子。玻璃幕牆會反射光到不同方向，令攝影變得有趣。「但我更喜歡拍攝深水埗、油麻地，這些地區更地道更吸引；我不時拍攝基層生活，因為我覺得他們值得更多關注。」

Instagram@stylianostreet