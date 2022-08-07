{花道達人}梁偉怡 以花悟道 香港又多了一位世一

【明報專訊】「香港又多了一位世界冠軍了。」華道家元池坊香港支部長、花道館創作總監梁偉怡（Verdy Leung）在facebook上寫道，在池坊花道世界盃比賽特別會員組中獲得的「華道家元獎」，亦即是第一名。他主理的花道館位於太子花墟一隅，穿過一陣繁鬧和花香，工作室因應時節，放置7月祇園祭相關的檜扇插花和掛軸，他跪在花前整理「役枝」，這種名為檜扇的花又稱射干，而工作室的另一側，在茶几放着印有八坂神社標誌的菓子，花和菓子都是貼心的「Sensei」為了向晚上花道班的學生，介紹祇園祭文化而準備的。

疫中參賽 險阻重重

日本花道（又稱華道）最早源於佛堂供花這習俗，14至16世紀室町時期，京都「池坊」確立花道學說，因此有近560年歷史的池坊被認為是日本花道的起源，再發展出不同流派。時至今日，池坊仍是日本花道中最大的派系，在全球擁有逾百支部，過往不時舉行花展、講座、研究會等交流活動，由於受疫情影響而停擺，因此舉辦了首屆網上插花競賽「Ikenobo World Cup（池坊世界盃）」讓海外會員參與。比賽分為特別會員組及一般會員組，梁偉怡解釋：「簡單來說就是高級組和初級組的分別，一般會員組開放給所有（池坊）會員參加，特別會員則是指擁有脇教授三級或以上的資格，這組別的參賽者全是老師等級。」

疫情、天氣影響 限制花材選擇

在這場老師之間的競賽中獲勝，Verdy慨嘆獎項得來不易，因花道館工作室位處的大廈有感染群組，險些無法參賽，「比賽規定提交今年4至6月創作的作品，但這段時間香港疫情很嚴重，樓下一二樓都是老人院，而工具、花器全放在這裏，不知等到何時才能回來工作室準備比賽的作品」。準備的時間不多，又要解決花材的問題，香港主要依賴進口花材，疫情令物流時間拉長，外國花材輾轉運到香港時，已不是最好的狀態，「曾考慮使用荷蘭的花材，但現時由歐洲運到香港要繞遠路，有些會停在迪拜等地再運來，那些地方天氣炎熱，花材赴港時已凋謝、不能用」。

Verdy最終選用了香港的蓮花、日本的斑芒草和台灣的金英花，創作出載有自己成長和研修花道經歷的參賽作品。Verdy說這作品無法一人完成，創作過程全賴學生的幫忙，除了從日本、台灣花農訂購，請他們直接寄過來的花材外，縱使用上本地花材也並非較輕鬆的選擇，「單是蓮花、荷葉就在樓下（花墟）訂了6大盆，好不容易搬上來後，再從中挑出最好的來用……最近天氣太熱，很多來到時已『曬燶』」。他把雙手握成環形，用力比出花盆大小和重量，這準備過程光是想像已覺艱辛和不容易。「不要看作品好像每種花材只用上一、兩株，一定要挑上狀態最好的花材，因為花道需看花的生命力。」有些情况作品會故意用上有瑕疵的花材來表達某種寓意。Verdy笑言還有一個難關比創作費時，「大會要求其實很簡單，作品只需放在白色背景前拍照，可以調光暗但不能調色或修圖」，但也不是隨便拍一張照片便可，Verdy和學生花了不少時間在調整拍攝角度上，務求呈現出作品的美態。

自成一格 需要頓悟

花道有不同花型，立花、生花和自由花，池坊在70年代基於傳統的正風體，衍變出發揮空間較大的新風體。生花正風體利用1至3種花材為「真、副、體」，呼應「天、地、人」三才的概念，而新風體則改以較靈活的「主、用、補」，分別指主花、對照主花的花材和輔助整體的補枝。Verdy這次獲獎作品屬生花新風體，以蓮花為主、芒草為用、金英花為補。「一般比賽時，較多人使用新風體，因為運用新風體必須熟悉傳統的規則，再由花展現出生命力，也就是花道常說的守、破、離。」由遵守傳統、破舊立新至自成一格，新風體能「見真章」，但要達到這境界需要一點頓悟，Verdy回想曾經有老師說他過分認真，有另一位老師看完他的作品說：「靚，但淨係靚係唔夠。」他起初迷惘，但在觀摩其他人的作品後，他明白要做到技巧、技術上的「靚」是基本的，想做出分別則要看投放了多少「自己」在作品當中。

跟任何藝術創作一樣，花道中作者對觀者的坦誠相對，用心才能觸動別人。特別是老師對學生有所了解，看其作品更是一種赤裸的內心交流。雖然成為花道教授前，Verdy曾從事影像和多媒體藝術創作，亦在大學的電影學院授課，但他坦言，或許因為是「巨蟹男」，個性上不習慣表露自己一些想法，「像曾有一段時間，在一些平台發表文章，但會自我質疑，為什麼讀者會想知道我的想法？我的想法很好、很獨到嗎？」直至遇上花道，Verdy用了10年消化和感受，學會對自己坦白，練就出心態上的自如。

從花的姿態悟道，亦從別人身上學會了道。Verdy認為，花與道之間，道更為重要，因為道從來都是與人相關，所有的道離不開人，「花道不是單純地表達自己，如果心地不好，插的花也不會好看」，教會學生技藝，亦着重教會做人的道理。而花道教會Verdy感恩身邊的人事物，「我們看到一件產品、一支花，不會知道經過多少人才製成，但花道讓我發現背後有不少人付出努力，才會得到這件物品。像花道般，沒有我的老師、老師的老師，一代一代傳承，就無法成就現在的我」。

得獎作品 故意用穿洞荷葉

Verdy憶述數年前在「舊七夕會池坊全國華道展」成為首位獲獎外國人的喜悅。這花展始於江戶時期，在此以前一直只有日本人獲獎，大會更開辦一項專門頒給外國參賽者的安慰獎，直到他在那屆獲得「秀作」大獎之後才取消，同屆亦有台灣、中國大陸的參賽者獲得名次。不論當年或是今次贏得國際的獎項，他指全賴老師們的無私教導，以及學生對他的信任才做到，「當我還是新手老師時，很感謝學生包容我的不足，每次修改他們的作品其實就是在做一件新的作品，都在和學生一起成長和進步」。

花道是學無止境，有學生已跟Verdy學習了15年花道，級別上早已升到最頂端，但依然會到花道館上課。在疫情前，Verdy每年也會到日本進修，「像讀大學般要讀3、4年，分別在於同學都是老師等級，由基礎重新學習，確保大家所學的都是最正確的，完成後還有研究室，可以跟從各專長的教授再深入學習」。

是次獲獎其實帶着遺憾，在大會通知Verdy喜訊前數天，他收到恩師豊田光政老師逝世的噩耗。Verdy回想與豊田老師相遇，是在日本北海道旅行時巧遇到正在佈展的豊田老師，由豊田的學生介紹才認識，及後在港台的交流活動接待過豊田老師才漸變熟絡。當豊田老師開設了古典立花的研究室，他馬上請老師收他為徒。「很難忘一次，豊田老師在所有學生面前，叫我在45分鐘內完成作品。」花道追求心要慢，但手不能慢，這是豊田老師對他能力上的肯定。雖然Verdy已修畢豊田老師的課，但礙於疫情無法參加展覽，原本選好臨摹古書上的作品，仍未有機會到日本完成。

因為花道，結下人與人的緣分，「豊田老師是柴田英雄老師的入室大弟子，而柴田老師是日本花道神級的人物，是我一直以來的偶像……一般老師開課只收30個學生，柴田老師的課則有500人」。Verdy有幸成為了五百分之一，也許豊田老師曾向柴田老師提及這位學生對花道的熱情，因而特別照顧他。

人才是道的根本

因豊田老師離世，Verdy久久未能平復心情，但因獲獎需寫下一番感言，文字幫助他梳理情緒，重新發現人才是道的根本。Verdy說，是次比賽的作品「主要想帶給人希望，故意挑了有塊穿了洞的荷葉和一個小小的蓮花『冧』，近年疫情和社會氣氛好像很差，但可期待花開之時，帶着希望去等待」。

採訪當日，工作室來了兩名年輕訪客歸還花器，他們是Verdy學生Sally在中學教授花道的學生，Sally跟他們翻着書冊，看到日本花道大師古川守彥的作品，Verdy雀躍地介紹：「這是師父的師父的師父的作品！」而人與人的連結，亦是這樣由花道扣連起來。

文˙ 呂晞頌

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao