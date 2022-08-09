考驗體能 講求全面球技 沙灘排球健兒飛躍攻守

【明報專訊】在金黃色的沙灘上看見男男女女打排球，毋懼熾熱陽光，揮灑一身汗水，叫人感到活力十足。沙灘排球（下稱沙排）是一種講求體能、策略的運動，跟傳統6人一隊的排球賽不同，二人作賽，更講求全面的技術及默契，「發（球）、接（球）、攔（網）、升（球）、扣（球）、防（守）均要做得好，缺少一樣，便會被對手專攻那一點」，港隊沙排教練胡志雄如是說。沙排雖然活動量大，但好玩之處亦在於能擔當不同崗位，可攻可守，你有興趣接受挑戰嗎？

人數、規則、技巧要求 與室排大不同

沙灘排球起源於1920年代的美國，及後傳至歐洲等地逐漸盛行；1996年成為奧運正式項目，設有男子及女子雙人比賽，於室外沙地作賽。沙排的得分方法與室內六人排球（簡稱六人排/室排）相若，擊球（高於球網及在標誌竿範圍內）在對方線內場區落地，即可得分；但相比起室排，沙排由於場地環境、人數規限、球員技巧要求、比賽規則等皆存有差異，玩起上來又是另一種體驗。

去年參加ViuTV節目《造美人》的周卓盈（Tracy），憑着sporty形象受到觀眾注意。有運動底子的她是香港拉丁舞代表隊成員，曾加入中學的室排校隊。在節目上她第一次接觸沙排，最初覺得比室排難玩、少許不適應，惟經過「熱身」後，便體會到當中好玩之處。

體能需求比室排高3倍

沙排和室排有什麼分別？Tracy指相較在體育館打球，在沙地打沙排時「向前行，隻腳會向後跣、凹入去」，影響彈跳力，「跳起時冇咁高」。對她來說，不適應之處還有沙排場地的面積，「比起在體育館打室排，自己睇落（沙排）個場好大、好空曠」。當要接對方扣球時，「跑去救波，感覺上距離遠好多，會覺得救唔到」。至於沙排好玩之處，則在於能擔當不同崗位，「打（室排）校隊時，我因體型較矮小，主力做setter（二傳手）位置。室排每隊有6人，各有自己崗位；而沙排每隊只有2人，可輪流做set球、扣球等崗位」。

由於沙排落場的人數少，對球員有一定要求。現任香港女子青年沙灘排球代表隊主教練胡志雄表示，揀選球員時非常着重她們的體能，以及技術是否全面。他首先指出，沙排每邊場區範圍為8米×8米，雖然較室排（9米×9米）小，但由於每隊只有2人，加上在高溫下比賽，中途亦不可換人，所以體能要求較室排高約2至3倍；其次是沙排球員的技術需要更全面，「發（球）、接（球）、攔（網）、升（球）、扣（球）、防（守）均要做得好，缺少一樣，便會被對手專攻那一點」。至於身高，高個子打室排很着數，但在沙排未必需要，「因為只要有身高較高的拍檔做攔網互補，便可抵消不足」。

風影響控球落點難預算

吳祈穎及梁雨詩是香港女子青年沙灘排球代表隊成員，6月初出戰第4屆亞洲U19沙灘排球錦標賽，兩人同是主攻手。她們都是由室排開始玩，數年後轉戰沙排，現在會同時參與室排甲一球會的訓練及比賽。雖然同是打排球，但兩者比賽細節大有不同，梁雨詩說：「室排接一傳（過網後接的第一球）時多用上手（用雙手指尖）托球，但沙排大多不會。」胡教練補充，沙排大部分運動員比賽時都不會以上手接一傳，因沙排對於雙手接球的賽例較嚴格，容易被判犯規。所以當球速太快時，運動員多以合掌（拜神動作）或合拳頭（祈禱動作）手勢將球打高。

說到兩者的比賽差異，梁雨詩說：「打沙排，在球的控制上較室排困難。首先有風，而且球比較輕，風容易影響落點，較難預算。Set波（二傳）時如果有風，也容易將球吹過網，對手便有機會得分；第二是天氣熱，室內有冷氣，沒那麼辛苦。」吳祈穎補充，「沙排得兩人，不可換人，心理質素要更強，調整要更快；不似室排，可在場外回復狀態後再回去比賽」。

不設換人 更考驗心理質素

「要有意志捱落去，每場比賽都係。」梁雨詩說。又熱又曬，為何仍然堅持？「因為鍾意排球囉！」吳祈穎很快回應。兩人皆表示，雖然初接觸沙排時較辛苦及不適應，但只要多到有風的沙灘練習，其實很快便能克服種種困難。梁雨詩又說：「覺得6個人的溝通（室排）難過2個人（沙排），6個人的時候，要和每人傾大家的崗位，互相分工合作，而且未能經常接觸到排球；而沙排只以2人的默契加溝通去打好每一球，就會覺得較容易掌握每一球。」

■學習途徑

1.南華體育會

沙灘排球初/中級班

參加資格：14至40歲

費用：$700

查詢：bit.ly/3A5no7w

備註：每月舉辦，只限會員

2.香港排球總會

暑期沙灘排球訓練班（初級/進階）

參加資格：10至18歲

費用：$130

查詢：bit.ly/3P6JiM1

備註：每年舉辦（今年已截止報名）

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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