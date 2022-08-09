高手在民間 即場拜師學藝

【明報專訊】籃球在香港十分普及，學校體育課、課外活動都有教，回到過去，屋邨孩子個個都自學球技。街場隱世高手尤其多，這人擅長假動作，那人勾手10球起碼中7、8球，「以前的人會在球場認師父，見他某些招式厲害，就找機會混熟再叫他教自己」。顏漢順續稱，那時電視還經常轉播NBA賽事，大家看完後就到球場練習球星招數。「那時球星渣巴最興勾手，你一到球場就會見到很多人練勾手。」

1990年代籃球秘笈 拆解球星絕招

單靠街頭拜師或許學到有限，1990年代還有一本籃球秘笈，瘋魔80後的屋邨孩子。「那時有本書叫《達摩籃球秘笈》，我們經常看，看完第二日一早就到街場跟着招式練習。」Jason說此書就如武功秘笈一樣，將那時NBA球星的絕技以圖像方式呈現，例如「籃球之神」Michael Jordan的背後運球，學好一招半式，就可以大顯身手。

雖說真正的高手，無論在好場爛場都能打出最好表現，但現實中場地設施的新與舊、好與壞，的確影響打波時的舒適度和安全度。吳柱業指以前的籃板大多是木製，每隔一段時間就會裂開、發霉；現在大多已是纖維板，更為耐用；在SLAB有份翻新設計的啟業運動場，甚至用上NBA球賽常見的透明板，增加觀賞趣味。舊時籃框經常下垂，除了可能因為籃板裂開所致，加上當年未有液壓式設計，當波友們耍帥表演「入樽」，長久下去籃框自然不勝負荷而損壞，所以有部分球場不准入樽。

至於最大的轉變，Panni認為是街場的地板物料，以前街場是石屎地，粗糙得很，一跌倒必定「磨薑」，擦損受傷。石屎地雖然易生意外，但因造價一般較低，而且較耐用，直到現在部分舊式屋邨仍保留石屎地；新建成的街場大多以瀝青鋪成，平滑且色彩繽紛。