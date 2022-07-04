傳統引擎車逆市新作 狂野SUV重燃熱血激情

功能掣鈕--控制台、儀表板及波棍台的佈局予人緊湊之感，有很多功能掣鈕，但實際使用起來卻不複雜。（莊達民攝）

防滑麖皮--觸感及乘坐感非常跑車化的前座，用上能增強防滑效果的麖皮；縫線採用跟車身顏色相若的綠色線，予人和諧感覺。（莊達民攝）

翠綠波子--車身漆上罕有綠色的Macan GTS，很容易就吸引路人投以注目禮；引擎及排氣系統於加速時發出的高亢聲線，也突顯了高性能版本的獨有吸引力。（莊達民攝）

【明報專訊】新款電動車愈來愈多，令很多人以為車廠已經不會推出配置傳統引擎的新型號，但其實距離新車全面電動化還有一段日子，而且之後或會因社會局勢轉變、技術演進以至實際市場需求，令「引擎車」仍有市場空間，例如講究駕駛享受、刺激感的貴價高性能車，目前依然是「引擎車」為主。部分一直以性能掛帥的名牌車廠仍不時有佳作，好像保時捷（Porsche）最近引入本港的新一代Macan GTS，便是令人感到熱血沸騰、一試難忘的高性能SUV。

保時捷是全球知名的高性能車廠，其出品一直以提供跑車級性能為最主要賣點，同時又可以為車主帶來不低的實用度，車廠表示它們是一間專注於設計及生產「日常用高性能車」（daily use performance car）的企業，市場定位與其他涉獵層面較廣的車廠很不同。

尺碼適合日常駕駛

以往的保時捷只專注造跑車（例如經典的911車系，本地俗語「揸波子」或多或少也代表了車迷對保時捷的嚮往），但自千禧年後，車廠的經營方針有了明顯轉變，開始嘗試推出日用程度較高的「跑車以外」車款，例如2002年面世的大型SUV：Cayenne，車系在全球大賣，令車廠的盈利能力大幅上升。之後車廠多次作出車型上的新嘗試，其中於2014年首度推出的中型SUV：Macan車系，憑藉更適合用作日常駕駛的車身尺碼及相對「易負擔」的定價，進一步將高性能車駕駛感融合到實用程度更高的車款，令更多人可以享受到「揸波子」的樂趣。

小改款微調性能 引擎聲令人興奮

車廠於去年底發布了小改款（facelift）的新型號Macan，修改了車身的造型細節，同時提升了各版本的性能表現，新車於今年陸續抵港。經過小改款後，Macan GTS取代了之前的Macan Turbo，成為車系中的頂級型號，配置一副排氣量為2894c.c.的V6雙渦輪增壓引擎，最大馬力達到440ps，峰值扭力為550Nm（小改款前的Macan GTS，馬力與扭力分別為380ps及520Nm），由靜止加速至時速100公里只需4.3秒（需先進入Sport Chrono模式），加速爆發力有如跑車，以性能計，絕對稱得上是同等尺碼SUV中的超級型號。

在電動車如雨後春筍的當下，要製造出一部加速快的新車似乎比以往容易，但配置了摩打及大型電池組的電動車，在加速、轉向時給人的感受，始終難與傳統引擎車媲美，這是因為引擎與排氣喉工作時發出的「咆哮」，對很多車迷來說有如激盪起伏、聲勢澎湃的交響樂章，而只會發出高頻聲線的電動車就有如貓咪撒嬌時的嗚嗚輕叫。由於裝置了大型電池，「重身」的電動車在較進取的駕駛狀態下，靈巧程度始終及不上相對輕裝上路的「引擎車」。

在公路上稍為放肆一下，深踩Macan GTS的油門踏板，駕駛人除了感受到刺激的推背感，還會聽到響亮雄渾的機械樂章，從方向盤、油門與制動腳踏，以至懸掛系統傳回車廂的路面感，也比很多電動車實在與清晰，操控與駕駛樂趣明顯得多。雖然車廂的寧靜度、駕駛成本等的而且確是電動車佔了優勢，但若是講究人與機械的溝通，以至喜歡操作機械時帶來的滿足感，相信像Macan GTS一樣，以提供駕駛快感為目標的「引擎車」，始終是車迷心目中最想喝的那杯茶。●

Porsche Macan GTS規格

車型：5門5座位高性能SUV

引擎：2894c.c.，V6，雙渦輪增壓

馬力：440ps/5700-6600rpm

扭力：550Nm/1900-5600rpm

傳動：7前速雙離合器自動（PDK）

驅動：四輪驅動

耗油：10.3L/100km（平均）

極速：272km/h

加速：0-100km/h，4.3秒

長闊高：4726 × 1927 × 1621mm

軸距：2807mm

車重：1960kg

售價：$1,180,000起

查詢：2926 2911

文：莊達民

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com