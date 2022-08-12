藝文青：支持香港獨立音樂

【明報專訊】記得看《緣路山旮旯》，劇中岑珈其走入梅子林找陳漢娜時，突然覺得背景音樂非常熟悉，再聽一會就知道歌曲來自筆者喜歡、獨立音樂圈的唱作人Room307，驚喜之餘也更投入在電影之中，想像自己聽着Room307的歌在香港美麗的大自然中散步。

這電影上映第二周，討論度有增無減，除了因為演員岑珈其遭網上影評專頁人身攻擊，而岑大方回應網民批評其樣貌；也有不少人好奇音樂從何而來，自行整理歌單分享給同好，如R.O.O.T的《人間有愛》、光頭幫TomFatKi的Lost My Mind……

近年流行歌討論度很高，偶像團體走紅是主因，那獨立音樂呢？筆者觀察到獨立音樂圈中有規模的音樂會和頒獎禮湧現，更多電影找獨立音樂人合作，而流行歌手和獨立音樂人交流也愈見頻繁，獨立音樂的聽眾也真的愈來愈多。

就以幾星期前的香港電影金像獎頒獎禮為例，在最佳原創電影歌曲部分，有音樂人黃衍仁以同名電影主題曲《濁水漂流》入圍，又有說唱歌手Heyo和唱作人亞水（Jan Curious）一起演唱《狂舞派3》主題曲《歡迎嚟到呢座城市》。亞水是前樂隊觸執毛主音，也是上文提及R.O.O.T的主音。特別值得一提，獲「新晉導演獎」的電影《手捲煙》，配樂之一是獨立唱作人iii。

樂壇洗牌 獨立歌手靠質素跑出

上星期，在香港會展有因疫情再三延期、香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮Whats Good Music Awards 2022，此頒獎禮是由Hip Hop組合廿四味成員牽頭，獲得多個音樂廠牌及獨立專業音樂人和應，而成立的Hip Hop及R&B音樂作品競逐頒獎禮。頒獎禮好處是讓普通聽眾知道有什麼歌手、組合、歌曲是獲業內人推薦。筆者很喜歡年度歌曲唱作歌手Matt Force的《告別》，「個世界有病／根本無得醫／c'est la vie／重新洗牌滿足我嘅fantasy」。

洗牌就是「愈亂愈好」，在網絡發達的年代，商業歌手資源佔優，但獨立歌手同樣可以靠作品質素跑出，所以更多人做自己的歌，有自己的廠牌；作為觀眾當然要支持獨立音樂，令自己能大飽耳福——有更多不同而有趣的音樂選擇，是美事。●

文：劉螢