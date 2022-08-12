教學藝術家大集合 用作品說「教」

【明報專訊】「傳導／蛻變——七位香港教學藝術家」，是一場集合7名教學藝術家的藝術教育討論。教學相長，在藝術教育中教師傳授知識，他們也因學生對藝術了解更多。有人認為藝術教育就是勞動，要默默耕耘，要對作品有更高要求和自覺；有人教學生挑戰媒介，有人教學生創作要實驗與研究。20多年創作教學生涯，7名教師見證時代改變，學生有更多資訊卻常「捉到鹿唔識得脫角」，教師如何做「脫角者」？

展覽中的7名香港教學藝術家，包括何兆基、林嵐、譚偉平、鄧凝姿、謝明莊、黄麗貞和余偉聯。有人現於中大和浸大藝術系任教，有人已遠赴加拿大和澳洲，亦有人仍在他們相識的地方任教——就是20年前左右，剛成立的香港藝術學院。

從學生看法 見藝術寬容

今次展覽沒有特定主題，因為教學藝術家這個身分就是主題。所以7人從個人出發創作，媒介包括雕塑、陶瓷、繪畫、影像等。作品不一定明刀明槍講「教育」，只是細問又會感受到作品或多或少與教學經驗有關連，他們對藝術教育的看法都各有不同。

當中，余偉聯的作品《備課中》最直接回應主題，左邊一幅油畫，右邊有錄像裝置。余偉聯多年來以繪畫媒介探索文字、圖像、物件、空間的關係，此作利用「上」、「課」這兩個字的結構畫出一幅抽象畫；而右邊的錄像，是余偉聯在自己的畫畫課室架設相機，拍攝自己備課的「勞動」，如收拾房間、搬好畫架和木椅等。油畫與錄像並置，象徵了余偉聯心中創作與教學之間的關係，兩者在視覺上分開，卻又是交叉的，「是在我身上發生了兩件喜歡的事情」。

對教師來說，創作與教學如何互相影響？對余偉聯而言，教學讓他整理自己對藝術的看法，而從學生對藝術不同的看法中，又讓他明白藝術的寬容和可能；同時藝術關乎情感表達，當人如此多元亦自然有表達的欲望，藝術亦是豐富的。

譚偉平的錄像作品《仨》，影片中有3個相同的人，代表自我的3個層次，並在互相對話，關乎人的意識及其如何影響人的思想與行為。對譚偉平而言透過教學多接近年輕人，可以「剝洋葱」般了解他們的想法，從他們的經歷認識他們的家庭，又從家庭認識社會。他說：「這種經驗不是一種藝術，但這樣理解和接觸人很重要。」記者感覺到，他對人的關注貫穿創作與教學。

其實「教學藝術家」這身分，也會為教師帶來創作上的自覺。例如林嵐，她說自己創作時會覺得作為教師「做嘢一定唔衰得」，所以有些展覽邀請她參與時，如果展覽不夠好她也不會接。「我份人要求比較嚴格，對學生（作品）細節都很苛刻，你苛刻對其他人時，對自己的作品都要好小心，所以在香港做展覽會很嚴謹。」這次參展她帶來雕塑作品，由一橫一直兩個部分組成，吊在空中橫置是《躺寂》，以打磨得光滑的回收松木創作；垂直是《站寞》，看似教堂的彩繪玻璃，用回收傘布拼成。她的作品多啟發自對政治社會環境的思考，是次關注移民議題。

教學理念上，何兆基藉兩件雕塑裝置《移山》和《填海》來表達。愚公移山是明知不可為而為之，對何兆基而言教學需要「長時間堅持」；精衛填海中每塊石頭跌入茫茫大海中就不見了，亦正如教學未必見到即時的成效。他之後將做行為演示，背負《移山》往《填海》作品的銅盆並丟入木屑，整個作品才算完整。他教學時，強調學生在低年級要學好基礎的理念與技巧，高年級時則要因材施教，他們做畢業作品時要考慮自己有什麼話想說，正如所有藝術家做創作時的自我詰問，教學藝術家只是比他們更多創作經驗的人。

陶瓷講「控制」 反思藝術規限

謝明莊視每次教學為創作過程，每年學生不同，教學會有不同考慮，正如每次創作時重新考慮物料、時間、資源等。他的新作《舞照跳》是對應他回歸前的作品《馬照跑》，在當下回顧25年來的生活點滴。鄧凝姿作品如《那地方（三十三）》，是西方繪畫如何回應中國山水藝術的實驗，用上多視點、顏色對比等技巧。她教學生時亦指做藝術要探索理論和做實驗。

黃麗貞的《鶴咀》是記者最觸動的作品，她把從當地收集的泥土標本淋在瓷紙，竟然呈現出國畫中山水皴法的效果，如泥土自己在紙上畫畫一樣。她其實只能控制泥土磨得多幼細、稀稠程度等，瓷紙經燒製後成為展出的模樣。她由此反思︰「陶瓷好多時是講『控制』的媒介，但藝術本質是什麼？我教藝術是否要『控制』呢？是告訴學生要怎樣做，抑或提供平台讓事情發生？」她在香港藝術學院專注教陶瓷，重視物料過程，和學生一起挑戰陶瓷媒介的可能之餘，亦會小心拿揑給學生的思考角度，太明確的話怕學生直接跟從，但又要適時挑戰他們想法，最後交由學生決定，說他們多數「捉到鹿唔識得脫角」。

時代轉變，20多年來7人見證藝術教育的更迭，何兆基由海外讀書歸來，覺得能給學生西方藝術的新資訊，但現時學生接收的資訊太多，反而要教學生做選擇。黃麗貞對香港學生的觀察，就是近幾年很多年輕人有需要講自己感受，認為藝術是表達情感的好方法與經歷，學生入讀學院的時間是人生一段重要歷程，多數會有成長。策展人歐陽憲提出更切身的問題，古代的藝術教育主要走師徒制，但現時藝術教育多屬現代化高等教育機構的一部分，作為教學藝術家，如何面對大學行政和本地法律的要求和壓力？展覽以外，活動將有數次講座，讓學生與教師、教師與教師交流切磋。●

傳導／蛻變—— 七位香港教學藝術家

日期：即日至8月29日（周日休息）

時間：上午11:00至晚上6:00

地點：嘉圖SKW（筲箕灣東大街17號成昌樓2樓）

網址：bit.ly/3oY2Tn2

文：胡筱雯

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳