每秒40連拍 6.2K拍片 FUJIFILM X-H2S輕裝打雀追車

【明報專訊】機場檢疫措施放寬，加上消費券到手，有無心思思為久違的旅行作好準備，例如買一部新相機？以往想拍攝大師級相片，相機總是相當有「分量」，未計鏡頭已隨時接近1kg，非常累贅。不過近年廠商將相機大幅輕量化，細細部的可換鏡APS-C無反相機，已擁有高速連拍、高像素拍攝等專業功能。想影無時停的小朋友、愛寵，以至「打雀」甚或是高速極限運動，都可以輕裝上陣。

更高速處理器 大減噪點

以復古、文青相機為賣點的FUJIFILM，近年愈來愈注重高性能拍攝。全新之作X-H2S，配上新一代影像感應器，對焦更快更準之餘，更能實現每秒40張高速連拍，比不少機價4、5萬元的頂級相機更快，一洗品牌以往的「慢活」形象。X-H2S機身僅重660g，加上作為一部APS-C相機，可以安裝更輕便的長焦鏡頭，輕裝上陣鳥攝毫無壓力；錄影功能亦全面升級，可拍攝6.2K影片，表現非常全面。

X-H2S可說是品牌X系列的第5代旗艦，採用全新X-Trans CMOS 5 HS感應器，2610萬像素，背照層疊式結構，比舊型號的數據讀取速度快4倍，從而實現每秒40張高速連拍；連拍時像素的處理能力亦有提升，影像信息計算量快3倍，即使全速連拍亦有精準的自動對焦效率。另外，新機也換上最新X-Processor 5處理器，速度比以往快2倍以上，顯著提升自動對焦的精準及速度之餘，以高ISO感光度拍攝時，亦可大幅降低影像噪點。

當然，要成全1秒40張高速連拍，夠快之餘亦要有足夠內存容量。當X-H2S用家使用電子快門時，可以連續拍攝超過1000張影像，包括每秒儲存30張JPEG及每秒20張RAW檔，滿足更大量的拍攝需求。

新機改良了自動對焦的演算法，追焦性能大幅提升，即使在對比度低的環境下，都可以高速追蹤移動主體及準確自動對焦。另外，影像處理器採用深度學習技術開發，提升物體偵測功能，除了可以自動偵測及追蹤人臉、眼睛之外，更可以識別動物、鳥類、汽車、電單車、單車、飛機和火車等。用家毋須分心對焦，可以專注捕捉最合適的拍攝機會。

除了影相更快更準，全新感應器和處理器也提升X-H2S的拍片功能。它能拍攝6.2K/30p 4:2:2 10bit影片，保留更豐富的色彩資料；亦可拍攝4K/120p，即最高5倍慢動作影片。對專業級拍攝者來說，新機支援3種Apple ProRes影片編碼，可以簡化後製流程；另一個新功能是支援F-Log2，動態範圍擴展到14+檔，比現時的F-log有更大的後製彈性，讓影片展現更豐富色彩。

加強散熱 可連續拍4小時4K/60p

新機強勁的自動對焦性能，於拍片時亦能盡情發揮。於錄影模式下支持AF+MF功能，拍攝過程中也能啟動自動偵測對象對焦，確保影片順暢、精準及穩定地追蹤移動主體。為了解決拍攝高格數4K影片引致過熱的問題，X-H2S重新設計機身的散熱結構，大幅提升錄影時間，例如4K/60p影片可連續錄製240分鐘。用家還可以另購專用的冷卻風扇FAN-001，即使在高溫下也能延長錄製時間。

X-H2S繼續提供機身防震，5軸防震系統經過新設計，可提供高達7檔的防震效果，用家手持相機拍攝運動等動態場景或昏暗的夜景時，都可以確保影像穩定。

■FUJIFILM X-H2S規格

感光元件：2616萬像素X-Trans CMOS 5 HS（APS-C）

屏幕：3吋162萬像素可反式觸控LCD

快門：15分鐘至1/32000秒（B快門60分鐘）

ISO：80-51200

儲存：SD Card、CFexpress Type B（最高2TB）

菲林模式：19種

體積／重量：136.3×92.9×84.6mm／660g（連記憶卡及電池）

售價：$19,990（淨機身）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）

文：JJ

編輯：朱建勳

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