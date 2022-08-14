周日話題：粉嶺高球場環評與習近平生態文明思想

【明報專訊】8月8日環境諮詢委員會審議粉嶺高球場興建公屋項目的環境評估報告，會上有委員提出質疑報告內容的意見，未有「通過」報告，目前等待補充資料再開會。

隨後社會浮現一種說法，不講環評報告內容，卻把擔心破壞生態環境的質疑聲音，上綱上線地說成「權貴公然阻礙改革」、「無視習近平講話」等，為重視生態人士扣帽子，把嚴肅論證環評報告視作敵我矛盾，以鬥爭氣氛壓縮論證空間，這是非常不文明的。

必須提醒所有人，在習近平的領導下，國家已經進入建設生態文明的新時代，提出對環評報告的質疑完全符合習近平生態文明思想。

向質疑環評報告具體內容的委員潑污水的人，尤其是藉習近平在香港講話製造紛爭的人，他們沒有好好認識習近平的生態文明思想，以短期局部利益蓋過長遠生態利益，才是「無視習近平」。他們假借習近平之名壓制頂多是人民內部矛盾的討論是輕率的，也徹底忘記環諮會守護香港長遠自然環境的根本功能，以及搞錯環境諮詢委員會在審視環評報告中的角色，這些我們都一定要清楚注意。

習近平是「生態文明」的倡導者，「生態文明建設」是國家基本國策，香港不少人至今不甚了了，以為只是一句口號，讓我不厭其煩仔細說明。

「生態文明」具有劃時代意義，是200年工業文明產生種種矛盾後新的進步文明狀態，人類遵循自然規律，把活動限制在生態環境能夠承受的範圍之內，從保護和建設美好生態環境取得物質成果、精神成果和制度成果，滿足人民對美好生活的嚮往，而人民對美好生活的嚮往正是政府的奮鬥目標，國家正在為過渡至生態文明作出系列改革。

生態文明入憲 成基本國策條款

中國改革開放30多年後，經歷工業擴充及連帶的環境污染，醒覺生態是人民美好生活的根本，習近平早於2005年任浙江省委書記時，已經提出「綠水青山是金山銀山」的概念，進入中央後，從傳統「天人合一」思想出發，確立重視「生態文明」的建設，2012年十八大習近平出任總書記，「生態文明」寫入黨章，「着力建設資源節約型、環境友好型社會……為人民創造良好生產生活環境，實現中華民族永續發展」，10年後的今天回顧，「資源節約」成為應對氣候變化的低碳發展的基礎，「環境友好」則正是解決當今全球關注的生物多樣性崩壞問題的答案。

2018年在習主席的領導下，「生態文明」更寫入了憲法，國家「推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興」，首先注意：「生態文明」成為「基本國策條款」、「國家長期目標」、「為國家權力設定了客觀的憲法義務」，其次注意：「和諧美麗」進入憲法並得以和「富強」並列，共同成為「強國」的定義元素。這種措辭的變化具有兩個向度的時間意義。對於過去而言，表明當代中國已經擺脫近代的富強焦慮症，形成了一種理性、自信、務實的發展思路。對於未來而言，生態文明入憲為未來中國的國家發展和政治實踐提供了基本框架，同時也將作為基本綱領在相當長的歷史時期內指導國家活動（註1）。

在國家行政體系方面，2018年憲法也修訂了國務院的職權，加入「領導和管理……生態文明建設」，在第89條第6項與經濟工作和城鄉建設並列，「生態文明建設」是具體工作，而不只是口號。

「制度關鍵在真抓 靠的是嚴管」

習近平對於生態文明建設有詳細論述（註2），指出必須堅持：人與自然和諧共生，綠水青山是金山銀山，良好生態環境是最普惠的民生福祉，山水林田湖草是生命共同體，用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境。他強調必須「多幹保護自然、修復生態的實事」，「實現一條紅線管控重要生態空間，確保生態功能不降低，面積不減少，性質不改變」，「保護生態同樣也是為了民生」，「制度的生命力在於執行，關鍵在真抓，靠的是嚴管」等。

在生態文明思想指導之下，2013年習近平主持中央城鎮化工作會議，會議提出：「城鎮建設……要體現尊重自然、順應自然、天人合一的理念，依託現有山水脈絡等獨特風光，讓城市融入大自然」，以及「盡可能減少對自然的干擾和損害，節約集約利用土地」（註3），非常重視城市不得隨意闖越生態紅線。

環諮會可提意見 實權在環保署長

回到香港看具體事件，在粉嶺高球場興建公屋的項目，相關環境影響評估報告目前正由環境諮詢委員會審議，按《環境影響評估條例》規定，環諮會「可在接獲該報告文本的60天內，將其對該報告的意見給予署長」，注意兩個關鍵字詞，「可」表示給予環諮會提意見的機會，但沒有要求一定要提意見，「意見」一般理解是「看法、見解」，環諮會委員可以把對報告的質疑作為「看法」及「見解」提出，卻沒有權力或責任對報告作出「通過」或「否決」的「決定」，事實上法律規定：環保署署長是「決定」批准或否決環評報告的唯一責任人，因此環諮會委員不可能「阻礙」任何事情，批評環諮會委員的人們（有意或無意）沒有弄清楚香港法律規定的權責分配，混淆視聽。

今次項目涉及城市擴大侵入優質生態環境，環諮會委員質疑環評報告的各個部分，既是履行提出「意見」的法律責任，也在守住「盡可能減少對自然的干擾和損害，節約集約利用土地」（註3）的原則，為香港環境和自然生態把關，他們以行動體現習近平領導的生態文明建設以及促進相關的全社會多元生產和生活改革，指他們「無視習近平講話」，是以偏概全，指他們「阻礙改革」更是謬以千里。

有人藉機發難打倒環評制度？

我們還應該認識到，香港的環評影響報告制度，是符合習近平生態文明思想的先進制度，在當年「經濟發展」蓋過一切的香港社會氛圍下，睿智的前輩奮力為香港建立一道保護城市環境和自然生態的防線，在重重壓力中艱苦運作多年，超前配合習近平幾個堅持原則裏的「用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境」，甚至成為內地建設生態文明工作的參照，因此香港的環評報告制度彌足珍貴，這個制度多次阻礙地產商入侵生態敏感地方建屋發財，被他們視為寇讎，欲毁之而後快，今次是否有人借題發揮，藉機發難打倒環評制度，值得思考，我們必須嚴密監察，千萬不可讓地產商得逞。提醒政府，習近平說：「制度的生命力在於執行，關鍵在真抓，靠的是嚴管」。

至於「權貴」話題，有些人把反對以生態敏感土地用來建公屋的人等同支持粉嶺高球場繼續成為少數人俱樂部，是放話人故意誤導，大概意在刺激民間的仇富心理，使民間憎恨提倡重視生態的人。這些人製造社會對立，為社會製造不穩定，很不可取，事實上我和眾多愛護自然的人都反對粉嶺高球場只由少數人享用，我們認為優秀如斯的好山好水和生態環境，應該讓香港市民共享，所以有香港中央公園的倡議，得益者是全港市民。指我們為權貴服務，絕對是指鹿為馬，是莫須有的罪名。

有論者云：劏房戶上樓是緊迫需求，否決項目是忽視基層生活困苦，很不應該。這句話不是全無道理，以生態原因反對項目的人也心有戚戚焉，不過目前這個處境源自多年來政府未敢下大決心，收回在新界廣闊平原地上面積百公頃計的已破壞土地，用作公屋用途，只揀沒有「對手」或「惡人」的地方動手，來到此刻的尷尬不可怪罪愛護生態的人，怎樣解困就看香港政府領導層的智慧了。

瞄準大片已破壞土地 才符習精神

解決香港的住屋問題，不應該靠破壞好山好水，應該瞄準大片已破壞土地，收地不怕惡人，這樣才符合習近平的「綠水青山是金山銀山」精神，以及「盡可能減少對自然的干擾和損害，節約集約利用土地」這個配合「生態文明建設」和全國適用的原則，也不會招惹愛護生態人士的反對，為社會創造「和諧」，為未來香港人帶來「美麗」。

習近平：「建設生態文明，關係人民福祉，關乎民族未來」，香港政府勉之。

註1：王建軍，2018：論生態文明入憲後環境條款的整體性詮釋，《政治與法律》2018年第9期，http://fzzfyjy.cupl.edu.cn/info/1059/10115.htm

註2：習近平，2018：加強生態文明建設必須堅持的原則（全國生態環境保護大會上講話） 見：《習近平談治國理政 第三卷》359至365頁，外文出版社，2021年

註3：中央人民政府網站，2013年12月14日：中央城鎮化工作會議舉行 習近平、李克強作重要講話，http://big5.www.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/ldhd/2013-12/14/content_2547880.htm

文˙林超英

編輯•李宏豐

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