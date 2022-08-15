醫學滿東華：白袍高血壓 咪當無事

【明報專訊】「黃太，今次再量度血壓為180/106mmHg，比較15分鐘前量度的168/98mmHg還要高。」「李醫生，不是這樣，我沒有高血壓！我在家的血壓很正常，上壓只有110至120，下壓70至80。為什麼今天會這麼高？」

白袍高血壓是指病人在沒有服用高血壓藥的情况下，於診所或醫院範圍內量度到高血壓，但病人在家時血壓正常。這現象十分常見，佔高血壓門診個案三成，其中以女士和過重病人比較多。隨病人年紀增長，亦較容易患有白袍高血壓。

入診所醫院感不安 造成突發壓力

若要了解自己是否患有白袍高血壓，最重要是必須使用24小時動態血壓監測，而非單靠在家中量血壓。病人若3次於診所或醫院範圍內量得血壓高過或等於140/90mmHg，而24小時動態血壓監測低過135/85mmHg，就代表患上白袍高血壓。

另外，建議病人比較家中的血壓計與醫院定期驗測的血壓計，並向專業的醫護人員學習量度血壓的技巧，從而避免因自家血壓計或量度技巧問題，導致讀數不準確。

白袍高血壓成因，源自我們進入診所或醫院範圍時看到醫療人員的不安感，以及在量血壓的過程中，擔心自己有更多毛病，因而影響情緒或造成突發的壓力，令交感神經興奮，觸發神經內分泌反射，讓我們心跳加快及血壓變高。這與平常真正高血壓的成因不同，高血壓患者通常是因為動脈彈性變差，造成血壓持續變高，因此增加心血管病的風險，並不會因為時間或環境不同，而使血壓回到正常值。

患高血壓風險比常人高2.5倍

「太好了！這是否代表我身體並沒有問題？」這個想法並不正確！有專家相信，白袍高血壓是一個在正常血壓和高血壓中間的級別，並非完全沒有傷害或可以忽視。有研究指出，白袍高血壓比正常血壓的病人多2.5倍患高血壓的風險，所以白袍高血壓亦與心血管疾病的風險有着密切關係。

「聽完我很擔心。我有什麼要留意，是否要吃藥？」首先，我們要正確診斷，如有以上情况的病人，應該要諮詢家庭醫生，看看是否需要安排24小時動態血壓監測。如果證實有持續的高血壓，就必須遵從醫生指示接受治療。如果24小時動態血壓監測證實患有白袍高血壓，病人必須定期在家中量度血壓，以作觀察；若家中血壓持續高過135/85mmHg，便應諮詢家庭醫生。病人除接受適當治療外，亦要在生活上避免高鹽飲食，恆常做帶氧運動，懂得減壓放鬆，方能保持身心健康。

文：李穎薇（東華三院婦女健康普查部（婦女保健）醫生）