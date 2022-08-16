甲蟲家族各展魅力 觀賞度高 兜蟲超大力 鍬形蟲披彩衣

長頸鹿鋸鍬形蟲——長頸鹿鋸鍬形蟲（Prosopocoilus giraffa keisukei）是世界上最長的鍬形蟲，最長的紀錄可超過120毫米，如長頸鹿脖子般的修長大顎是牠的特色。（馮凱鍵攝）

歌利亞大王花金龜——早前因動物森友會而被大家認識的歌利亞大王花金龜（Goliathus goliatus），鞘翅上基本顏色為紅色跟白色，花紋變化特別，每隻個體的花紋都獨一無二。（馮凱鍵攝）

飼養裝備——飼養甲蟲需要一個有蓋和透氣的飼養缸，缸裏需配置幫助牠們轉身的反身樹皮、保濕水苔、墊底木屑及甲蟲專用啫喱，並記得定時噴水以保持缸內濕度。（馮凱鍵攝）

海克力斯長戟大兜蟲——李文傑手上的海克力斯長戟大兜蟲是世界上最長的品種之一，牠們的力量極大，可舉起自身體重850倍的物體，因此以希臘神話中的大力神海克力斯命名。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】很多人以為甲蟲只是黑漆漆，又或是印象中卡通片裏可愛的紅底黑圓點的小甲蟲（ladybird）模樣，其實甲蟲的樣貌、顏色多變，有些品種如彩虹鍬形蟲甚至可幻化成瑰麗奪目的香檳金加紅綠色的外殼，觀賞度十分高，亦因而成為少女及小朋友飼養的寵兒。

我們常常叫甲蟲、甲蟲，其實這只是俗稱。甲蟲正式學名為鞘翅目（Coleoptera），為昆蟲綱中最大的目，包括常見的金龜、瓢蟲、螢火蟲等。飼養甲蟲近20年的李文傑（Jiminey），於2008年開設蟲森萬象甲蟲專門店（Discovery Beetles）。他指目前全世界的甲蟲約有35萬種，佔動物界所有物種的四分之一。

全球35萬種 佔動物物種25％

甲蟲的身體分為頭、胸、腹3部分，而鞘翅是指牠們身上一對堅硬的前翅，另有一對透明膜質的後翅摺藏在前翅的下方，待飛行時才會伸展出來。作為完全變態昆蟲，甲蟲一生要經過卵、幼蟲、蛹和成蟲4個階段；牠們的壽命最短約3個月，最長3年，視乎品種而定。

文傑對甲蟲的喜愛始於中學教師的介紹，也為他開啟了一條飼養甲蟲之路。他記得初期香港飼養甲蟲的資訊甚少，他需瀏覽外國網站學習相關知識，亦因而認識了一些本地甲蟲愛好者。他形容飼養甲蟲是一個學習和挑戰的過程，「其實好過癮，小朋友或是我們大人去飼養的時候就像解謎一樣」，不同甲蟲品種的需要各有不同，濕度、溫度、食物都會影響牠們的生長和繁殖，而甲蟲迷會逐一破解。他們亦希望飼養稀有品種，並能讓牠們的體型更壯大。

愛陰涼環境 超30℃危險

一般而言，甲蟲怕熱，生活在熱帶雨林的甲蟲通常會自行走避到通風的環境。但在人工飼養的環境下，牠們長期生活於缸內，通風相對沒那麼好，對溫度的要求更高，所以需為牠們準備較陰涼的環境和保持適當的濕度。文傑指若溫度超過30℃，甲蟲便有死亡的風險，同時光線對牠們來說並不是生存必要條件，毋須像爬蟲類一樣要曬太陽。在大自然中，甲蟲的幼蟲以朽木及腐植土為主食，成蟲則吸食樹汁、花蜜及爛水果。至於人工飼養的甲蟲，飼養者多以發酵兜土、木屑或菌絲作為幼蟲的食物；成蟲則有甲蟲專用果凍，內含樹汁及其他添加養分，比較不易腐壞及方便使用。另外亦可給甲蟲餵食水果，如蘋果、香蕉、菠蘿皮等；惟水果需每日更換，避免招惹果蠅。

文傑指大部分甲蟲性格較溫馴，不會主動攻擊人，但作為寵物，牠們不會像貓狗般常與人互動，若由幼蟲開始飼養更是漫長的過程，部分品種需要一年才能夠破蛹成蟲，對小朋友的耐性是一項挑戰，但見證到甲蟲蛻變一刻亦極有成功感。一般甲蟲的飼養並不複雜，只要一個玻璃缸，裏面放置一些水苔、木屑和飼料，每隔4至5日更換食物，定時噴水保持缸內濕度便可，由於毋須每日清潔，因此飼養起來較輕鬆。他又說目前作為流行飼養的品種約200種，當中主要分為3類，包括兜蟲、鍬形蟲和金龜。

世界最長兜蟲達182.8毫米

如果你是MIRROR成員柳應廷（Jer）的「柳柳粉」，大概應該在他早前的MV《離別的規矩》中發現獨角仙的身影。甲蟲之中，大家應該最熟悉獨角仙（Allomyrina dichotomus），牠是兜蟲的代表品種之一。兜蟲的外形較為圓潤立體，牠們的頭部和胸部多數有角，且可上下擺動；壽命通常只有約3至10個月。當中不能不提海克力斯長戟大兜蟲（Dynastes hercules hercules），牠是世界上最長的兜蟲，也是全世界最大的甲蟲之一，成蟲體長可超過180毫米。根據日本甲蟲雜誌Be-Kuwa在2022年4月的報道，目前海克力斯長戟大兜蟲最長紀錄為182.8毫米，大約是一隻成人手掌的長度。牠們的胸角佔身體長度的二分之一，上面長有金黃色的短纖毛，身體顏色為黃色帶少許綠，以及有黑色的斑紋。牠們的力量極大，可舉起自身體重850倍的物體。

「明星」鍬形蟲 散發彩虹光澤

另一種則是以「左右夾擊」聞名的鍬形蟲，牠們的身體相對扁平，頭部有一對左右開合的大顎，用以夾擊敵人。其壽命比兜蟲長，部分品種約有1至2年壽命。而當中的「甲蟲明星」彩虹鍬形蟲（Phalacrognathus muelleri）美麗又獨特，且較易飼養，是飼養入門甲蟲的選擇之一，最受少女和小朋友歡迎。牠們的身上有亮麗的金屬光澤，顏色千變萬化，普遍可見的有香檳金加紅綠色的組合。文傑指經過10多年的人工養殖，彩虹鍬形蟲現時已突變出藍及紫色，「藍色在生物身體當中算是比較少有的顏色」。

非所有甲蟲可飼養 郊外遇見勿觸摸

每逢雨季，或會遇上黑色昆蟲造訪家居，而這些黑色小昆蟲可能就是大家俗稱的「金龜子」。金龜是較活躍的甲蟲，品種非常多，於全世界的分佈極廣，壽命與兜蟲差不多，約有3至10個月。文傑解釋金龜體型較小，對野外生存環境的要求比較低，相對容易生存下來。香港的小樹林或郊外地區常見牠們的蹤影，包括從前有些人會捉來玩的甲蟲，文傑估計其中有部分可能是東方白點花金龜（Protaetia orientalis）。不過文傑提醒，並非所有甲蟲都可以飼養，在郊外看見甲蟲時，也不要隨便觸摸。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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