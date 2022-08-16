醫患雙贏：「護心符」+App 病人更安「心」

【明報專訊】這套遠程管理平台，為病人帶來3大好處：

1. 建管理健康習慣

病人安裝「心安你得」手機App，每天早晚檢測，輸入血壓、脈搏等健康參數，再以「護心符」測量心電圖，建立管理健康習慣。盧家源解釋，建議病人早晚檢測，是因為數據愈多愈準確，可幫助調整藥物，加上早晚血壓值升降或反映不同情况，「可能用藥後影響到血壓、心跳」，數據有助了解病情。

2. 界面一目了然

界面以「九宮格」設計，顯示9個心血管風險因素，包括好／壞膽固醇、體重、收縮壓與舒張壓等。盧家源指，「紅色代表不達標，綠色代表達標」，設計讓病人對自身風險因素一目了然。應用程式亦有一些鼓勵字句，推動患者做得更好。

3.評估復發風險

透過TIMI Risk Score for Secondary Prevention（TRS 2°P）心臟病風險模型，以1至9分評估患者再發生心臟事故的風險，愈高分愈高危，讓病人警覺（圖）。盧家源表示，「剛做完『通波仔』，病人初初很積極（管理健康），但隨時間過去就開始淡忘，以為自己很健康，但復發風險可能仍很高」。評分可以讓病人知道自己是否達標，積極依從治療。