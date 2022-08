書寫工具之家 德國漢堡開幕 名人真迹手稿 沉浸筆墨之間

【明報專訊】外地抵港的隔離及檢疫政策改為「3+4」模式,刺激不少人的旅遊欲望。德國漢堡未必是大家的旅遊目的地首選,但對於鋼筆收藏家應有相當吸引力,因為Montblanc Haus(萬寶龍之家)早前在漢堡正式開幕,這個以書寫工具為題的「主題樂園」,讓人感受另類的沉浸式體驗。

大部分讀者雖仍未有機會親身到訪,但Montblanc CEO Nicolas Baretzki早前亦率先跟我們越洋介紹這個新地標。Montblanc Haus樓高3層,面積達3600平方米,坐落於品牌德國漢堡總部核心區域,毗鄰品牌總部大樓以及經典Meisterstück大班系列等眾多書寫工具的製作工坊。

「由一開始的規劃到最後為所有細節定案,中間花了很多年,才為書寫工具建成這個『家』。我們花了很多時間,在所有建築設計方案中挑選到Nieto Sobejano Arquitectos建築事務所,因為他們的確明白品牌歷史,同時貼合現代,以及擁有展望未來的視野。建築外形源自以往書寫工具的包裝,呼應品牌製作書寫工具的工藝和精準,簡約和永恒的設計。新建築跟附近原有的製作工坊一脈相承,卻同時帶來新面貌。」Nicolas Baretzki說。

不止博物館 多種體驗發掘驚喜

「如果Montblanc Haus只是為品牌的鋼筆愛好者而設,我們只需要展示品牌最美麗的製成品和歷史就可以,但我們想做到更多。我們並不視它為一個博物館,而是集多種體驗於一身的空間,大家可以一次又一次的來到這裏,而每次也會發掘到驚喜。」常設展示區包括多個主題:書寫的脈動(Pulse of Writing)通過沉浸式體驗,顯示書寫的力量和價值;傳承與願景(Legacy and Vision)展示品牌及經典Meisterstück大班系列書寫工具背後的故事;環球書寫之旅(Handwriting from around the World)透過世界各地的書法作品,聚焦不同書寫形式的藝術魅力;工藝與創新(Craftsmanship and Innovation)展現書寫工具製作及生產過程中採用的專業技藝;臻品探索(Montblanc Collections)以創意方式呈現品牌精選系列書寫工具,包括眾多限量款作品和臻藏系列作品;專屬印記(Mark Making)包括名人真迹館和賓客留言區,參觀者可欣賞到海明威、愛因斯坦、美國電影導演兼編劇Spike Lee等著名人物的30份真迹手稿,亦可在數碼虛擬留言簿中留下自己的印記。

其中環球書寫之旅部分的展品頗為有趣。「我們想展出來自世界不同角落的豐富和多元的書寫文化,將歐洲拉丁字母、阿拉伯語、中文字等以不同方式組合。品牌一直也有在世界各地為客人訂製筆嘴,過程中會邀請客人以鋼筆試寫一段字或畫圖案。我們一名在製作鋼筆筆嘴部門工作多年的工匠,多年來儲下了大批手寫字體和圖案,成為他的有趣珍藏。這些手寫筆觸,經過細心整合之後便成為『環球書寫之旅』的展品。」

品牌也特別邀請藝術家為Montblanc Haus製作藝術品。例如步入室內時,首先迎接大家的是來自巴黎的藝術家Wendy Andreu的作品,她以墨為羊毛着色,細心一看會發現當中有很多精緻細節,墨既浮現出變幻的文字,也像海浪的波紋,或是山脈的輪廓;而以紙藝製作聞名的巴黎設計工作室Studio Marianne Guély作品,則是一個由華麗紙張組成的裝置,由建築頂層向下垂吊,引領參觀者的旅程,同時展現出紙張的無限靈感與詩意。「但我個人最喜歡的部分,始終是專屬印記部分牆上展出的30封著名作家和藝術家如Frida Khalo、Oscar Wilde、Voltaire、the Beatles等的書寫筆記真迹。」Nicolas Baretzki笑說。

讓手指重拾按鍵盤外的樂趣

參觀者可盡情試用品牌各款書寫工具,在明信片上寫下所思所想寄往世界各地,還可參加書寫工坊(Writing Atelier)舉辦的一系列課程體驗活動,包括書法藝術、創意寫作和兒童課堂等。「我們希望大家能發掘或重新發掘用手書寫的樂趣,除了按打鍵盤和在電子屏幕上掃動,手指其實還可以做到很多事!我們亦開設針對弱勢兒童和青少年的特別課程,激勵他們通過書寫發揮自己的優勢,以創意方式表達自己。」

Nicolas補充,他們正舉行首個期間限定展覽「藝術贊助人30年」,展示30多年來的藝術贊助人限量版書寫工具,宣揚收藏理念。「除了舉辦不同類型的短期展覽,我們也會定期轉換焦點展品,務求令大家每次來也會找到新鮮感。」●

