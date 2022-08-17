News：本地創作搞「大龍鳳」

【明報專訊】生活與藝術的距離其實沒有那麼大。Carnaby Fair藝廊最近在K11 Art Mall策劃SUB(X)TURE：「搞場大龍鳳」文化節，撮合不同界別的本地創作者與各類型生活品牌的碰撞交流。例如「渠王」嚴照棠與Lalamove合作，將其標誌書法融入Lalamove橙色電單車；年輕當代藝術家張子言將raw味十足的本地街頭文化結合Pop Art與McCafé創作破格咖啡體驗，製成超現實外太空主題流動小販車；街頭頑童DaddyBoy則將電競VR結合動漫神作，打造宅男宅女的Cyberpunk空間，並與馬爹利名仕干邑聯手策劃打卡裝置。另外還有本地手工霓虹燈品牌創辦人陳珮彰×手工啤酒「友」、漫畫家林祥焜×港產電影、插畫家SIUKINS×蛇王芬的跨界作品。同場獨家發售多款結合香港設計元素的T恤、棒球帽、經典電影玩具系列等，讓大家以另一種方式支持本地創作。●

SUB(X)TURE：「搞場大龍鳳」文化節

日期：即日至9月18日

地址：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall地下G11、G24舖

預約網址：bit.ly/3oTAIWa

整理：張曉冬