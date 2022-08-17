【明報專訊】寶馬汽車在港開設首間BMW iSpace純電車系豪華旗艦店，並請來Haustage以店中店形式開設綠色時尚及生活設計館（圖）。Haustage從世界各地蒐羅設計精巧、可持續發展的時尚飾物和生活精品，讓車主除了在道路上感受零排放的駕駛體驗，亦能在居家日常中實踐環保生活。店中引入不少可持續設計，其中來自日本的Armi Tokyo和Nitorito更是首次抵港。前者的「残布系列」以生產衣物過程後剩餘的布為原料，除採用回收物料和全有機再生棉線，製造過程亦使用不含氯漂白劑，減低環境污染；後者致力延續江戶時代傳統產業米澤織，設計溫暖舒適的棉和羊毛披肩。本地可持續鞋履品牌KIBO的環保升級小白鞋則以回收材料製成，配以抗菌、排汗、雙倍密度的天然木糠鞋墊，鞋面有搞怪可愛的貓貓、充滿設計感的線條或波點等選擇，大家也可將個人照片製成像素肖像，印成獨一無二的款式。

店內8月20及21日將舉行清酒體驗×日本傳統小食工作坊和達摩創意繪畫設計工作坊，9月17日則會舉辦Sustainable Party。●

Haustage BMW iSpace

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心地下G05A-B舖

查詢：5611 5777