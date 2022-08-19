50歲後學芭蕾 「銀天鵝」優雅圓夢

【明報專訊】芭蕾舞伶高雅、優美，不少女孩自小憧憬穿上蓬蓬舞裙和舞鞋，宛如白天鵝一樣伸展、轉圈，踩着節奏在台上舞動起來。最後卻因各種原因，夢想只停留在想像階段。

近年世界各地掀起銀髮芭蕾熱潮，芭蕾不再只是年輕人專利，愈來愈多熟齡人士為了圓夢，從零開始學習，化身擁有銀白羽翼的天鵝翩翩起舞，優雅跳入人生下半場。

由英國皇家舞蹈學院掀起的「銀天鵝」（Silver Swan）風潮，近年向全世界蔓延，愈來愈多地方為50歲或以上人士提供度身而設的芭蕾舞課程，幫助他們鍛煉肌肉、增強記憶力、提升自信，香港亦有不少銀髮舞者。

由零開始 學懂放慢

「坊間經常聽到70歲做模特兒，60歲開始做瑜伽，他們做到，我當然都做得到！」今年55歲的Winnie去年在AP Academy of Dance開展跳芭蕾舞的挑戰，一圓童年夢。毫無舞蹈底子的她，每星期上2至3堂舞蹈課，每堂兩小時。剛開始學舞時，曾因拉筋而痛到哭，「（那時）上完一堂課，筋骨痛兩日，痛完之後身體開始舒服一些，再去上堂，再痛過」！如着魔一樣迷上芭蕾，不單因為終於圓夢，芭蕾亦讓急躁的她學懂放慢，「在悠揚的音樂下練習，對着鏡子做出各種表情動作，做到到位為止，其實是一種修煉，學習放慢內心，不再急躁」。

她曾拉朋友做同學，但她們上了一兩課後就沒再出現，「她們過不到自己的心理關口，覺得自己做不到老師教的動作，或做得沒其他人好，感到害羞就沒有繼續」。Winnie聳聳肩續說，「做錯有什麼好怕？最多再做過」！「到了我們這個年紀不志在擁有什麼成就，只是想在身體、形態、氣質上等各方面提升自己」。年歲增長無法逆轉，但透過運動、跳舞，心境卻能保持年輕，持續優雅。

熟齡專設課程 練好基本功防跌

50歲後才學芭蕾，不止旁人無法想像，連自己都覺不可思議。畢竟一向所見，芭蕾大多都是從小開始學，遲起步數十年，骨頭都硬邦邦了，還可能跳舞嗎？AP Academy of Dance校長劉秀蘭憶述在北京曾遇過一班50多歲的芭蕾舞者，他們的舞姿優美曼妙，一問下才知都是約50歲時從零開始習舞，跳了5年，已經跳得很專業，令她印象深刻，「學習是無分年紀，視乎你的態度及付出多少時間去學習」。遇見熟齡人士對年紀、體能等的顧慮，她每次都大派定心丸，不止言語上給予信心，課程內容亦會考慮他們的能力度身而設，鼓勵他們跨出第一步嘗試，親身體驗後，憂慮自然一掃而空。

「教長者尤其注重安全，小朋友跌倒問題不大，但長者跌一跌可能很嚴重！」兩小時的芭蕾舞課，先從40至50分鐘的熱身開始，除了充分拉鬆筋骨，還尤其着重腿部、腳踝、腹部等的肌肉訓練，堅持先練好基本功。「平時做踢腿、提腿等單腳動作，如果全身鬆垮，重量容易集中在支撐腳，或造成膝蓋勞損」，因此她要求學生練習收緊臀部肌肉，挺直上身，強化大腿肌、腹肌等幾組肌肉，將重量分攤到身體各處。鍛煉好肌肉後，再清楚講解每個舞蹈動作，避免學生僅靠模仿動作的大致形態，用錯力而受傷。劉秀蘭見證不少熟齡學生習舞後身體逐步出現變化，原本如棉花般鬆弛的肌肉，一兩個月後變得緊致；原本無法90°向天提起的腳，亦慢慢能在空中伸直、停留。他們起步雖遲，但日子有功，一樣能有明顯進步。

鍛煉肌肉 「棉花」變緊致

不少人對芭蕾舞卻步，其中一個原因是擔心芭蕾舞衣會將身形缺點表露無遺。劉秀蘭說，「我不會一開始就逼他們穿芭蕾舞衣，他們不習慣，要接受並不容易」，可選擇穿T-shirt、緊身褲（leggings）上課，但她發現不少學生見到同學穿上漂亮舞衣後，自己亦慢慢心動，都想一試，「我亦會與他們說，貼身的芭蕾舞衣可以見到身形變化，看着這些變化，其實會更有信心學下去」。

第五波疫情後除了原本的成人芭蕾舞班，劉秀蘭還特意開辦長者芭蕾班，看似為不少熟齡人士圓夢，劉秀蘭卻笑言「其實是開班讓我自己玩」。教芭蕾舞30多年的她，近年擁有自己的芭蕾舞學校後，有導師助教分擔教學工作，教班的時間比以前少近一半，「但只做文書工作我會很悶的，我更喜歡教班，可以跟人相處，見到學生進步，是很開心的一件事」！她說不單想推動長者芭蕾舞，還希望教少數族裔人士跳舞，讓更多人認識芭蕾的美與好。●

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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