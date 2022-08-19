注意事項：長者跳舞先填問卷 審視體能平衡力

【明報專訊】跳芭蕾舞無分年齡，銀髮一族跳芭蕾更添優雅。香港芭蕾舞團去年在疫情下推出《銀髮芭蕾》系列短片，鼓勵長者在家聽着悠揚的古典音樂學習芭蕾舞，保持身心健康。

香港芭蕾舞團教育及外展經理郭敏絲一直想在香港推廣長者芭蕾，以往曾邀請長者觀賞舞團綵排，反應不錯；去年在疫情下推出《銀髮芭蕾》網上工作坊，趕上世界各地銀髮天鵝的風潮。一系列5集短片由香港芭蕾舞團的舞蹈員教授，從基本熱身到芭蕾舞的把杆練習、中間練習（centre work），練習移動身體重心、平衡感等，最後以《天鵝湖》及《胡桃夾子——花之圓舞曲》為主題，將先前所學的動作串連起來，讓新手長者都能完成整個表演。

根據能力 減跳躍深蹲動作

芭蕾舞雖然適合長者，但始終屬中強度運動，亦要有一定平衡力及肌肉力量。香港中文大學矯形外科及創傷學系臨牀助理教授、骨科專科醫生凌家健建議69歲或以下的長者，尤其沒有恆常運動習慣，若想開始跳舞，可先填寫「體能活動適應能力問卷」（見表），看自己的平衡力、心肺功能等是否足以應付舞蹈，而70歲或以上的長者則宜先諮詢家庭醫生。

長者跳舞，想避免受傷，郭敏絲和凌家健有以下提點：

．跳舞應循序漸進，別操之過急

．每次上堂前了解自己當日身體狀况，如果睡眠不足就別勉強，多做熱身運動，多休息

．平衡力一般，宜減少跳躍、轉圈動作

．膝關節功能一般的長者，建議減少深蹲的動作，並待熟習動作及身體狀况適合時才嘗試單腳轉圈、腳尖轉圈等講求平衡力的動作

．跳舞過程中如有任何不適應馬上暫停●

體能活動適應能力問卷

（適用於15至69歲人士）

○醫生曾否說過你的心臟有問題，以及只可做醫生建議的體能活動？

○你做體能活動時會否感到胸口痛？

○過去1個月內，你曾否在沒有做體能活動時也感到胸口痛？

○你曾否因感到暈眩而失去平衡，或曾否失去知覺？

○你的骨骼或關節（例如脊骨、膝蓋或髖關節）是否有毛病，且會因改變體能活動而惡化？

○醫生現時是否有開血壓或心臟藥物（例如 water pills）給你服用？

○是否有其他理由令你不應作體能活動？

如果以上皆否，可開展運動；若其中一條屬「是」，建議開始跳舞前諮詢醫生意見。

來源：康文署