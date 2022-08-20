法國設計名師操刀 霧面電視屏踢走反光

【明報專訊】如果想將電視機放置在睡房或小客廳，又要求外觀設計更好，可考慮由Samsung推出的The Serif LS01B（2022）。這部43吋電視機由法國兄弟檔Ronan和Erwan Bouroullec設計，外形猶如一幅油畫，電視機外圍加入線條較粗的白色邊框，看上去更具藝術氣息。廠方還加入不少貼心設計，例如屏幕採用了霧面設計，就算將坐地燈放在電視機附近，也不怕燈光在屏幕上反射影響畫質。另外，如果不想將電視機放在櫃上，可利用跟機附設的可拆式落地架，放在家中任何一個角落。

同廠手機一拍即投射畫面

為了令電視更融入家居空間，這款The Serif特別在待機時提供環境模式及專屬模式，前者可因應光暗、天氣等不同因素而改變畫面背景，並顯示當日天氣、新聞撮要、個人相片等；後者則是Bouroullec兄弟所設計的獨特圖案，設有多種顏色選擇，以迎合用家的心情。

新電視機美觀之餘，內裏亦設有多種實用的智能功能，包括方便用家把流動裝置畫面投射到電視的Samsung SmartThings及Apple AirPlay，如果使用Samsung手機的話，更可利用一拍即「View」功能，快速把手機畫面投射到電視上。此外，電視支援跨裝置觀看功能，可同時觀看電視及手機上的內容。聽歌時只需把支援NFC功能的播放裝置放到電視機頂，即可藍牙連接電視及播放音樂，十分方便。

這款The Serif內置Quantum Processor 4K圖像處理器及Quantum HDR技術，支援HDR 10+，並設有光暗調校、對比強化及雜訊降低等多種技術，畫質足以滿足大部分家庭的需要。至於音效方面，電視內置40W喇叭及主體追蹤環迴聲效Lite功能，也算夠用。●

The Serif LS01B（2022）規格

系統：Tizen 屏幕：43吋

解像度：3840 × 2160像素

連接：HDMI×4、USB×2、SPDIF、Wi-Fi、藍牙5.0、Apple AirPlay

體積：986.3×1028.4×417.2mm（連落地架）、986.3×597.3×197mm（不連落地架）

重量：17.6kg（連落地架）、16.6kg（不連落地架）

售價：$9882（原價$10,980）

查詢：3698 4698