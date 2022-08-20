e新品：手挽4K投影機 流動戲院任你擺

自動校正--X11-4KP設即時自動對焦、H/V梯形校正和4角調整功能，無論是放在桌子、茶几或地上，都能投射正長方的畫面。（品牌提供）

【明報專訊】除了電視機，亦有不少人喜歡使用投影機，顯示尺寸夠大之餘，又不影響家居環境裝修。ViewSonic最新推出的4K投影機X11-4KP，最大賣點之一是採用便攜設計，方便隨時移動，不看影片時便收起，既不怕佔用家中有限空間，又能滿足大顯示尺寸的需求，一舉兩得。

內置16W喇叭 1.77米投射100吋畫面

作為一部真正的4K UHD投影機，X11-4KP並不算細小（261×271×146毫米，重4.5公斤），但勝在機後設有一個手挽，方便用家隨時移位。

X11-4KP已內置了由Harman Kardon製作的喇叭，包括一對高音及低音單元，總輸出16W，雖然不算十分強勁，但機內亦設有藍牙4.2功能，可接駁其他無線喇叭輸出音效，彌補內置音效的不足。

至於作為一部全新的4K投影機，X11-4KP內置第3代LED技術，輸出解像度為3840×2160像素，並提供2400流明亮度及4,000,000:1對比度，同時支援HDR/HLG兩種主流的專業影像標準。此外，機體亦具有125% Rec.709廣色域的Cinema SuperColor+技術，能夠投射出戲院級畫質，無論用來看電影或打機都足以滿足需求。須留意它不屬短投投影機，投射100吋畫面的最短距離為1.77米，所以在入手前都要留意家居環境是否滿足要求。

4角調整 側投影畫面

由於X11-4KP的賣點在於便攜，經常四圍移動，為了迎合不同投射面的變化，機內設有即時自動對焦、H/V梯形校正和4角調整功能，其中4角調整能做到側投影，如因環境限制無法正面投射，可利用4角調整投射出正長方形畫面。除了藍牙外，機體亦內置Wi-Fi及USB Type C插槽，用家可透過無線或有線把手機屏幕鏡像投射出來。機體系統亦內置App Store，用家可直接安裝Disney+、Netflix、YouTube等常用的串流播放Apps，毋須左駁右駁才能觀看。●

ViewSonic X11-4KP規格

投射比：0.8

解像度：3840×2160像素

亮度：2400 LED流明

對比度：4,000,000:1

光源壽命：30,000小時

連接：HDMI×2、USB×2、USB Type C×1、SPDIF、Wi-Fi、藍牙4.2

體積：261×271×146mm

重量：4.5kg

售價：$13,999

查詢：3690 1398