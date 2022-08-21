辯論那麼久，粉嶺高球場其實係咩樣？可以到場感受一下，如果這是屬於我們的土地，你會否喜歡它做公園，還是起屋？（曾曉玲攝）

【明報專訊】收回高球場引發環評爭議，只要對照一下過往譬如機場三跑工程威脅已然瀕危的香港名物中華白海豚，就會發現今個環評受重視的程度十分耐人尋味。最奇怪是明明建（公）屋工程已經立項推展中，怎麼忽然又講番轉頭「不如唔好起」吵個面紅面綠，變成好像為環保講兩句就會不小心落入了什麼陷阱？另邊廂，環諮會竟破天荒開啟了「20小時級」的審議先例，最後的共識是要求政府補交資料，8個月之後再回來。

「城市諗」有陳劍青一文回溯有關收回高球場這場已經綿延10年的爭議，並認為今次「高球場爭奪戰」帶出了3個啟示。他留意到戰事中「權貴」以財金人脈築起的強勁宣傳攻勢；然而面對巨人般的升斗小市民卻顯得缺乏想像力，對「中央公園」的提議又似興味索然。記者曾曉玲於是決定周五遠征一回高球場，訪問幾位規劃師，把自己代入高球場主人，去高瞻遠矚一下，這塊土地的未來。

俄烏戰事亦是曠日持久。現正身處波蘭拍攝烏克蘭紀錄片的導演張虹，則發現自己身陷先向孤立無援的難民伸手，抑或先拍攝的兩難當中——當激情褪去，食物銀行的庫存是零。俄羅斯則宣告關閉供氣管道三日，給又熱又旱的歐洲落井下石。

但最轟動的新聞還是有港人被賣身到東南亞行騙，尚有事主未被尋回。事件雖然聳人聽聞，但其實在我們身邊不遠處不斷上演，而他／她們流落異鄉，也是不知道如何求救。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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