對望 親吻 擁抱 性愛無退休 60歲也可「做」

【明報專訊】研究顯示，性生活美滿，生活滿足感也會提高，適度性生活能促進情緒、身體健康，甚至有利於長壽。「人可以退休，性不需要講退休，難道60歲就不『做』？」性治療師表示，談情說性不是年輕人的專利。

不過女士踏入更年期，可能有很多煩惱，令性生活出現重重障礙。醫生和性治療師教路，長者都可以享受性愛的快感和歡愉！

「一般人對老人家有刻板的想法，覺得他們沒有性慾，不需要性。」香港明愛家庭服務註冊社工、認可性治療師陳慧玲感嘆，這種社會觀念，令長者壓抑自己對性的追求，「有些人覺得步入老年，尤其是女人，還有性需要會被嘲笑」，性愛慢慢成為長者的禁忌，「唔好諗、唔好講、唔好問」。

陰道乾燥影響性慾 致惡性循環

除了社會規範，長者面對生理變化，同樣限制了他們對性的追求。陳慧玲表示，關節痛和長期病患令活動能力下降，「牀上太大動作，未必舒服或持久」。而女性在40多歲踏入更年期，更早經歷身體上的變化。女性在更年期受荷爾蒙影響，出現潮熱、情緒波動外，性慾會減少，性喚起（sexual arousal）也大不如前，如敏感度下降、性器官充血減少，高潮次數或強度都會減少。

家計會曾於2014年研究發現，自然或因手術絕經的婦女，性生活不活躍；研究調查顯示，以每年至少有12次性交計，未收經婦女有71.8%，處於收經過渡期的有66.4%，已收經和因手術絕經的分別只有46%及33.3%。家計會高級醫生羅善清指出，令更年期婦女最受困擾的是陰道乾燥，由於女性荷爾蒙分泌減少，導致陰道滋潤不足，性行為時易感到疼痛，「更年期的時間愈久，問題就愈嚴重」。她續指，「愈不行房，陰道愈少活動，每次行房就會不舒服疼痛，然後愈疼又愈不想行房，形成惡性循環，而且這樣多少會影響夫妻的關係、親密度和幸福感」。因此，她提醒，步入更年期的女性應維持定期性生活，「1星期至少1次行房，好處就是像幫陰道做運動，可增強陰道的彈力、滋潤，充血情况也會改善」，既能幫助性生活，亦有助延遲子宮頸及陰道組織退化，減少陰道疼痛、痕癢、發炎，以及尿道受反覆感染的可能。

暖塗潤滑劑 體位配合

「如行房時感到不舒服，可使用潤滑劑。」羅善清表示，水性潤滑劑可以與安全套一起使用，但比較容易揮發乾掉；油性潤滑功能持久，但會沾污牀單及衣物，而且會導致安全套破損；矽性則是低致敏、潤滑功能長，並可與安全套同時使用，「女士可選擇自己最滿意的潤滑劑」。她分享使用貼士，「很多女性以為自己乾就塗抹在陰道口，但陰道口面積不大，建議塗抹在伴侶陰莖上，才能有足夠分量，減少摩擦」。不過要注意，年長男士的勃起功能較差，有男士分享，在塗抹冰凍的潤滑劑後陰莖就「軟了」，令雙方都很愕然和尷尬，十分掃興，因此應先將潤滑劑放在手上，令它變得較溫暖才塗抹於陰莖上。

陳慧玲指出，陰道乾澀除了是生理因素，亦可能由於前戲不足，「大部分男士缺乏前戲，以致女性分泌不夠，摩擦下就會很疼痛」。羅善清表示，步入老年，伴侶之間要明白，雙方生理結構轉變，「女性年紀大了會較慢熱，前戲要較多時間，但相反男性性功能會變弱，尤其勃起維持不到太長時間」，雙方要互相諒解和配合，才能令大家都在性生活上得到滿足。體位方面也可以互相遷就，陳慧玲表示，「如果雙方都是長者，典型男上女下體位對於男士比較吃力」，側身面對面或男方向着女方的背面進入會較好；如果女方體力許可，也可嘗試女上男下。

性愛包括情感靈性交流

收經後不用擔心懷孕，女性可以更放心享受性愛，但其實性愛不限於一種形式。「很多人都有誤解，覺得性就等於陰道交」，陳慧玲指，「如果老年人有這個期望，會造成很大壓力，甚至導致所有親密行為都不做」。她曾輔導一對再婚夫婦，二人分別50多和60多歲，男方因勃起功能變差，認為自己不能盡丈夫的責任，漸漸變得退縮、冷漠，輔導後他們不再執著「完整」性交，不強求陰道交，並一同探索其他可能，如用手或口刺激敏感部位，同時增加分享交流、親吻、擁抱，「比起只有性交，親密程度更加好」。她強調，性愛定義應該更廣闊，「可以是深情對望、親吻、擁抱、撫摸，或是口交，有些老人家也很享受」。而且不少長者會覺得自己和伴侶不再吸引，因為身材不夠fit，皮膚不再緊致白滑，她表示，「如果性方面只追求美麗、新鮮、肌膚白滑，當然未必人人做到」，但可以追求情感、靈性上的交流，是不同層面的親密，「如果感情上和身體上都能夠契合，邁向老年也可以是開心、愉快的事情」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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