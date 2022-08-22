知多啲：陰道保濕霜鎖水滋潤

【明報專訊】女士更年期出現陰道乾燥不適，除了影響性生活，還會有痕癢、增加炎症等風險。家計會高級醫生羅善清建議受陰道乾澀困擾的女士，可使用更年期婦女專用的陰道保濕霜，「原理像面霜，但塗抹在陰道裏；鎖住陰道表面水分，保持滋潤」。

另外，有潮熱出汗、情緒波動或其他嚴重的更年期症狀，經醫生評估後，可處方口服荷爾蒙補充治療藥物，「是系統性、影響全身的荷爾蒙方案，治療一籃子症狀」。收經很久的婦女，若陰道乾燥，甚至發炎、流血，但沒有其他徵狀，經評估或會處方陰道雌激素藥膏，改善問題。

不過，羅善清指，口服荷爾蒙藥可能產生輕微副作用，包括惡心、頭痛、乳房脹痛、陰道出血、胃氣脹等；嚴重副作用包括乳癌及血栓塞，「若60歲或更年期後開始服用多於10年，更會有中風及缺血性心臟病的額外風險」。而雌激素藥膏可能會令陰道及性器官皮膚感到輕微刺痛，以及增加陰道分泌，「在罕見的情况下，會導致乳房脹痛或陰道出血」。

針對陰道乾燥引起的不適，近年有新治療選擇——陰道栓劑prasterone，「家計會用了約1至2年，是較新的治療方法，屬處方藥物」，羅善清解釋，它不是荷爾蒙藥物，而是激素原（prohormone）。當藥物放進陰道，陰道細胞吸收後，經代謝轉化為女性荷爾蒙及睾丸酮，從而滋潤細胞，改善乾燥問題。「好處是prohormone會在細胞分解，當排出至血液時，已不是活躍的女性荷爾蒙，因此不會有全身的影響，也不會影響血管、乳房，比起傳統的荷爾蒙藥安全。」她補充，此治療方法副作用包括：陰道分泌增加，感到刺激、痕癢，出現皮疹。