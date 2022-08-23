選工具貼士：「紙繪mon貼」配金屬筆尖 數碼繪畫得心應手

【明報專訊】文盈現時會到小學及中學教授數碼繪畫，她說在平板電腦的屏幕上畫畫，手感與傳統繪畫有很大分別，有可能令學畫者難以適應，甚至感到氣餒而放棄學畫。她建議可用以下方法改善。

專用繪畫配件：

平板電腦的玻璃屏幕及塑膠手寫筆頭在繪畫時手感較滑，畫線條或控制落筆力度無法得心應手，例如畫線時線條變得斷斷續續。文盈說可購買紙繪質感屏幕保護貼，以及搭配金屬筆尖使用，落筆時便會有較像真的傳統繪畫手感，而且金屬筆尖亦可畫出更細緻及精準的線條。不過，她提醒兩者必須同時使用，否則不會起到改善手感的效果；另外金屬筆尖亦會刮花沒有保護貼的玻璃屏幕。

善用圖層便利修改：

繪畫軟件的圖層（layer）功能可將圖畫的不同部分分層記錄，例如在繪畫人像時，可將頭髮、眼、耳、口、鼻等器官拆散在獨立圖層上繪畫，如後期發現部分構圖或用色不太理想，便能輕易單獨修改。

測試平板效能：

影響學習數碼繪圖其中一項重要因素是平板電腦，文盈說以往的數碼繪畫是在個人電腦上加插具壓力感應功能的專業繪圖板。由於所畫的圖畫並非直接顯示在繪圖板上，因此初學者未必能掌握落筆的位置。現時可直接在平板電腦屏幕上繪畫便非常方便。不過，購買時也要留意實際繪畫效果。她自己有使用Wacom的專業繪圖平板電腦Cintiq Pro 16（$13,525）及Apple iPad Pro（12.9吋，$8799起），但她認為iPad Pro在攜帶及使用上更方便，在配合Apple Pencil使用時，力度感應非常精準，落筆時完全沒有延誤（delay）表現，今次她便是帶着iPad Pro出戰。

易用繪圖軟件：

選用優質的繪畫軟件亦相當重要，文盈推薦使用iOS系統的Procreate（$78），因為它的操作介面簡單易明，常用功能鍵擺位恰當，不用花時間學習操作方式。Procreate本身已有18類筆刷（brushes）風格，亦可額外購買其他藝術家設計的筆刷，她說自己也曾購買磚牆、木紋效果的筆刷，特別是現時經常繪畫兒童繪本，便選購了一些有如在粗紋紙上色的筆刷。由於並非每個畫畫的人都擅長畫出不同質感的效果，使用這些筆刷便可增加繪畫的樂趣及創作彈性。免費軟件可使用Adobe Fresco，分別提供iOS及Android版本。