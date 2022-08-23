列根、米高積遜、鄧麗君 拍攝名人無數 攝影大師專注傳遞快樂

【明報專訊】藝術家的夢想是靠什麼去成就？因為專注，林偉（Robert Lam）曾獲邀為美國前總統列根、樂壇天王米高積遜拍攝照片；因為專注，他成功駕鐵馬飛越美國沙漠和歐洲多個城鎮。這位在廣告界被稱為「冲曬天王」的攝影師以前專注攝影和冲曬事業，最近捐出多幅個人跨媒體作品作慈善用途。記者獲邀參觀其由工廈單位改裝成的「藝術私竇」。

Robert捐出30幅個人藝術作品拍賣，支持由趙曾學韞創辦的「善學晨曦行動」，幫助有特殊教育需要的學童。他專注每個細節，對作品畫框也很講究，色彩要呼應畫作主色，動輒花過萬元訂製。「我花了近3個月時間籌備，24小時不停思考！」

結合攝影、數碼和繪畫

Robert的藝廊、會友空間和廠房位於柴灣一棟工廈，其中一層近7000平方呎的展廳展出數十幅個人作品。記者發現作品並非純攝影，是應用數碼製作和油彩的跨媒體創作。「我的作品有3個元素：攝影、數碼製作和繪畫……我會唔會講得太快？」Robert熱情又細心，他的「攝影眼」能看透人的內心。記者和攝記細看作品，一時也分不清哪部分是攝影，哪部分用上數碼技術，實在高超。

他當年率先引進先進的冲印技術及不褪色的相紙，十分威水；今天他把菲林底片的影像後製，再用畫布印出來以顏料繪畫，對他來說都是「濕濕碎」。他自言很想超越攝影創作限制，當中一幅以花為題的作品，他在畫面加插了實體花瓣，由平面藝術昇華至裝置藝術。技術層面擴闊了，但仍感受到他對攝影的熱情，展廳還擺放了經典的大片幅相機。

他最為人津津樂道的威水史，是在1980年代獲邀擔任米高積遜來港時的御用攝影師。對方當年曾邀請Robert慶功，送了兩份小禮物給他，是下次演唱會的工作人員通行證。「白色一款能通往演唱會前台；黑色一款能通往後台。」多年後當得知對方離世，Robert便畫了一幅作品紀念他。「今日我仍記得他在台上彈起、後面火花四射的表演場面！」

「私竇」中有不少Robert和名人的合照，林子祥外還有美國前總統列根。「當年我被邀請替他拍攝家庭照，收工後獲對方邀請在他家中一起吃意大利粉。」在Robert的個人創作系列中，以鄧麗君為主題的作品最多人留意。當年他曾為鄧麗君拍攝不少唯美作品，「這幅是她在美國舉行演唱會時在化妝間的一刻，我替她按下快門」，想不到多年後此作以跨媒體畫作形式重新展示，作品中的鄧麗君依然年輕美麗。

夢境取靈感 電腦畫筆重現構圖

有機會和Robert這個著名人像攝影師傾偈，記者大膽向對方請教如何拍攝女性動人一刻。「女性面容上的肌肉有很多微細變化，一看其眼神便知她想什麼。作為人像攝影師，必須鍾意人、對人有反應。」無論是人像攝影和繪畫，主角的眼神都是作品的靈魂。「當對方腦中有意念時眼睛便會放光，這明亮的一刻便最靚。」攝影要抓住動人一刻，但繪畫相對可超越時間限制，畫家可先在腦海「掃描」作品的畫面，再慢慢用畫筆output。他說拍攝過程中會不斷和被攝者對話，若對方心情不佳會先開解或另約日期拍攝。當轉為繪畫創作後，他仍保持這個習慣，就算畫花卉時也會和它「對話」。他一度專研fine art，修讀了一個為期3年的課程，當年的功課作品還掛在門口展示。他說創作最重要是有古仔、要meaningful。「我經常在夢境中取得靈感，醒過來後便把當中見到的色塊構圖，用電腦和畫筆重現出來。」

熱愛騎鐵馬旅遊 飛越美國沙漠

除了在攝影、廣告界享負盛名，Robert在電單車界也有很多人認識，曾往瑞士、日本、新西蘭騎鐵馬旅遊，飛越過美國沙漠，「私竇」內亦擺放了2部名貴電單車，其中一部同款寶馬更曾在電影Mission Impossible中亮相！他又曾坐小型飛機往百慕達三角洲探險。他在不同範疇也有成就，背後究竟有什麼成功之道？「是專注。做完一樣東西，才做下一樣。這樣的成功機會較高！」其實他的藝術創作也非一帆風順，例如作品《禁果》便嘗試了3、4次才達到理想效果。菲林攝影讓人從錯誤中學習，似乎塑造了他不斷嘗試的精神。「錯了便當做exercise啦。」

Robert愛好運動，常笑容滿面，看世界很樂觀。「我看到的東西有好也有壞，但output一定是正向。因為藝術創作是追求美善，希望令人感到快樂。藝術的目的是enhance生活，把開心帶給人！」他自言不是教徒，但也欣賞上帝創造世界的美好，重視enjoy life，在創作中着眼美好的部分。「你問我今次30幅作品賣晒點算？咪再畫過囉。我腦中已開始構圖啦。」

文：呂一心

編輯：梁小玲

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