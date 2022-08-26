沙發薯：血肉橫飛的超級英雄政治諷刺

【明報專訊】創作諷刺政治及社會的作品不容易，特別難賣座，特別難討好通常較嘴刁的觀眾群，亦特別難拍得長久。經典的上世紀八九十年代英國政治諷刺木偶戲（puppet show） Spitting Image在兩年前推出新作，惟水準到反應都一般。一直緊貼時事寸盡全球話題的South Park則保持水準，長做長有，預計將更新至2027年。由2019年開始，觀眾還有新選擇，Amazon Prime的The Boys堪稱現時最尖銳、最反映美國社會政治現况的諷刺作品。

The Boys改編自美國同名漫畫，「反串」超級英雄類作品。現實中沒有真英雄，而在The Boys的世界中，那些所謂的超級英雄，幕前做盡好事，幕後卻不過是一班貪慕虛榮的自戀狂。他們目的不是拯救地球或救世濟民，而只着眼自身名利，保住飯碗，維持觀眾心目中的英雄形象。

虛偽英雄 超級自戀

一切盡在形象，而形象，當然是要造出來；劇集中，這班英雄都是英雄公司Vought的資產，控制他們的一舉一動。每一名英雄都由創意團隊精心設計，他們與觀眾的互動、對答，全部是根據市場反應的細密計算。聽落熟口熟面？當然了，劇集中的英雄工業其實不過就是現實世界的娛樂工業，Vought，基本上可視為現實中任何一間娛樂工業的巨霸，掌控全球大部分流行文化，有自己主題公園，有自己頻道，拍戲出歌樣樣齊。

劇中每名英雄的個性及設定皆按照Marvel及DC的英雄而設計，例如英雄領袖Homelander，就是以超人及Captain America作藍本。作為全世界最好打的英雄，有最強的能力，自然有最大的ego。他對權力與地位的戀慕與追求，讓他成為全世界最危險、最恐怖的人；加上演員Antony Starr的出色演出，每一動一笑都讓人感受到角色的癲狂，Homelander絕對是電視史上數一數二最令人不寒而慄的自戀狂。

英雄無法無天，那當然需要有真正的「英雄」對抗他們。劇中主角就是劇名的The Boys，他們是一群直接或間接被這些超級英雄影響一生的受害者，雖然沒有超能力卻決心打倒他們，誓要揭穿Vought的真面目。雞蛋對高牆，便是故事的主線。

劇集最出色的地方是它基本上反映美國的政治氣候及社會現况。它探討極右勢力的問題，諷刺民粹政客的各種下流手段（基本上Homelander就是Donald Trump的縮影）。劇集將現實元素與爆燈的娛樂爆谷指數融合，更加入超級英雄類型必備的打鬥特技場面，既有智慧亦庸俗大眾化，既黑暗亦爆笑，絕對是頂級的電視劇，達到傳統的超級英雄作品恨不到的口碑與質素。

The Boys第4季剛開拍，相信下年就可以面世。不知道在第4季登陸前，同樣愛諷刺政治、反映現實的Black Mirror最新一季會否搶先推出？

文：陳Damon（chandamon.com）