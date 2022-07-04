同場加映：8吋極薄摺機 小米MIX Fold 2「紅點」加持

【明報專訊】小米自年中宣布與德國光學大廠Leica合作後，新手機都有「紅點」加持，吸引一眾對攝影有要求的用家，最近公布的新一代摺屏手機MIX Fold 2亦不例外；加上更換最新旗艦處理器、機身比上代纖薄輕巧，都是最大賣點。

內置多款風格濾鏡

小米MIX Fold 2屬垂直對折的摺屏手機，與Samsung Z Fold系列一樣。打開後有8.02吋大OLED屏幕，同時支援120Hz更新率、HDR+、Dolby Vision及1300nits最高亮度，非常亮麗。它配備Leica認證的相機鏡頭組，包括5000萬像素廣角鏡、1200萬超廣角及800萬2倍光學遠攝鏡，亦內置多款Leica風格濾鏡以供拍攝。MIX Fold 2性能上與Samsung Z Fold4相若，但機身打開後僅厚5.4mm，摺疊時厚11.2mm，比起Samsung Z Fold4的6.3mm／14.2mm纖薄得多，操作手感更好。由於小米MIX系列一向只在內地發售，預計今次Fold2於香港推出的機會甚微，想買暫只能向水貨埋手。

■小米MIX Fold 2規格

屏幕：8.02吋（主）、6.56吋（外）

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 八核心

記憶體：12GB RAM、256GB／512GB／1TB ROM

主鏡頭：5000萬像素f/1.8、800萬像素2倍長焦距f/2.6、1300萬像素超廣角f/2.4外屏幕鏡頭：2000萬像素

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.2／NFC

體積／重量：5.4×144.7×161.6mm（展開）／11.2×73.9×161.6mm（摺疊）／262g

售價：$12,000起（水貨）

查詢：三禾（2374 0618）

文：JJ

圖：品牌提供

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