「剃刀」收下巴 Motorola Razr 2022追上旗艦性能

【明報專訊】與Samsung同屬摺屏手機先驅的Motorola Razr系列，最近推出今年最新版本Motorola Razr 2022，採用與Z Flip4同樣的掌心小摺機設計，且追上潮流換上旗艦頂級處理器，與其他對手一較高下。

外屏幕加大至2.7吋

Razr 2022機身設計與以往有很大不同，刪去了系列經典的「下巴」設計，與Z Flip4同樣為全平面屏幕設計，令屏幕佔比有大幅提升。外屏幕相機也增至雙鏡頭，包括廣角及超廣角鏡頭。最特別是外屏幕加大至2.7吋，可以顯示的內容增加，更加實用。不過與小米摺機一樣，暫時在香港推出行貨仍然遙遙無期。

■Motorola Razr 2022規格

屏幕：6.7 吋（主）、2.7吋（外）

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 八核心

RAM／ROM：8GB／128GB、8GB／256GB、12GB／512GB

主鏡頭：5000萬像素f/1.9、1300萬像素超廣角f/2.2

內屏幕鏡頭：3200萬像素f/2.5

網絡：5G／Wi-Fi 6e／藍牙5.2／NFC

體積／重量：7.6×79.8×167mm（展開）／200g

售價：$8200起（水貨）

查詢：三禾（2374 0618）

[E潮]