【明報專訊】短短的暑假夾雜一個旋風式突襲的馬鞍，又是時候收拾心情，準備迎接新學年的來臨。疫情的後續影響仍待觀望，課堂就算可以面授但同學個個只餘半張臉，赤誠的死光只靠一雙眼射穿重重阻隔到達彼此的心田，被封住了的嘴巴單是做到字正腔圓已經很費中氣，再加上退學潮與離職潮的夾擊，為師要保持朝氣與幹勁着實不易。Stella So特地為教師們畫了一張心意卡，她說，教師們就像葉子一片一片，要很多葉子加加埋埋才有足夠作用，育出一朵花兒。教大教師潘宇軒則透過分享一群年輕老師的小故事，為廣大的教師打氣。

剛病癒的鄭思思，病中讀了一本好書，同時分享了自己出席小一升學講座的意外收穫，提醒家長記得每日「正向搜尋」，好好幫孩子照鏡。此外，有見近日政務司長大推師友計劃，記者梁雅婷訪問了一位具多年經驗的師友界「大仙」，但她毫無大仙的架子，也給出了很好的經驗之談。

程展緯則畫了一張心意卡給勤勤巡視衛生黑點後染疫的副政務司長卓永興，祝他早日康復，同時希望他可以對中招無病假的清潔工人將心比心。如果成功幫到工人運轉乾坤，無疑就是給社會栽花。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

圖•Stella So

編輯•王翠麗

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao