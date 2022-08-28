家常便飯：下雨天的治癒系韓食 海鮮麵疙瘩×煎餅

【明報專訊】這個夏天不是悶熱就是下大雨，讓人也悶懨懨。平日每天10個多小時腦力勞動，難得放假想喘口氣，遇上雨天只好宅在家，最佳心靈休息活動就是煮食和煲劇。韓劇經常出現主角一起吃飯的情景，家人分享一碗熱湯和滿桌小菜，朋友相約吃烤肉喝燒酒，總有一幕是深夜煮泡麵，用煲蓋接着麵條吃……看着就餓。聽說韓國人每逢雨天就想吃煎餅和麵疙瘩，雨聲淅淅瀝瀝，煎餅在熱鍋上滋滋作響，再煮一鍋熱騰騰的湯麵，先暖暖肚子，心煩的事容後再說吧。

手工麵疙瘩 口感如刀削麵 又似水餃皮

「下雨了，想吃什麼呢？要吃煎餅嗎？還是麵疙瘩？」這情節在申元浩導演的《機智醫生生活》就出現過，雨天是主角翊晙跟頌和的專屬場景，兩個相識多年的摯友，每逢下雨天就會心有靈犀地找對方吃麵疙瘩，所以那句對白其實是翊晙明知故問的邀約詞。二人來到老舊的韓式食堂，聽着雨點敲打簷篷的聲音，愜意交談着，一口接一口地喝下熱湯，可是身為醫生的他們，每每吃到一半就會接到醫院來電，急召他們回院施手術，這頓飯中斷後便沒有下文，跟他們的戀情一樣，每每點到即止，沒能發展下去。

麵疙瘩是一種手工麵食，用麵粉、鹽和水搓成麵糰，靜置半小時便可撕成小塊放入熱湯烹煮。手製的麵疙瘩每塊大小不一，形狀也較隨性，厚的地方有咬口像刀削麵，薄的滑溜如水餃皮。常見的韓式麵疙瘩湯底是用昆布鯷魚乾熬製的清湯，加入蜆肉、馬鈴薯、翠玉瓜等蔬菜，自家製大可慷慨地加上海鮮，光用鹽和麻油調味已足夠鮮甜。

蝦頭蝦殼別浪費 熬湯添滋味

做海鮮料理總是太貪心，每款材料也想放一點，結果就會買得太多。忽爾想起，多出來的魷魚和海蝦正好可做海鮮葱餅，但只用蝦肉，去掉蝦頭和蝦殼太浪費，乾脆留起來熬湯，爆香後撞入昆布清湯，蝦香撲鼻，讓麵疙瘩湯底更濃郁。餘下的馬鈴薯，只需磨蓉又多做一款煎餅，把食材用盡，一次滿足雨天3個願望。

為何雨天要吃煎餅？

有說韓國人在雨天吃煎餅的習俗源自農民，既然下雨無法耕作，索性休息也罷，用家中現成材料製成煎餅，再呷一口馬格利酒，紓解日常的辛勞。煎餅材料多樣，泡菜、海鮮、綠豆、馬鈴薯……除了下雨天，喜慶和家庭聚會也老是常出現，白事亦然，家屬會在喪禮準備飯菜感謝遠道而來的親友，桌上也能看到煎餅和馬格利酒的蹤影。

最近看過另一套韓劇《酒鬼都市女人們》，3個性格迥異的女子在大學成為知己，自始經常飲酒作伴，來到中年要面對不同的人生難題，體力下降、工作卡關、感情不順，父母亦徐徐老去，有一集講述主角昭熙的父親溘然離世，她未及悲傷就要籌備喪禮，友人生怕她沒力氣，弄來馬鈴薯煎餅塞進她口中，疲累的昭熙咀嚼着涼掉的煎餅，想起父親最愛吃這種軟軟的煎餅，眼淚又不由自主地流下來。

人不都是這樣嗎？快樂時要吃，悲傷時更要吃。倘心情正在下雨，就一頭栽進食材裏去，洗洗切切，弄滿桌子的菜，至少讓內心踏實一點 。

韓式海鮮麵疙瘩（2大碗）

【麵疙瘩材料】

‧中筋麵粉……100克

‧鹽……少許

‧水……55克

【湯底材料】

‧水……1公升

‧昆布……1小塊

‧洋葱……1/4個

‧馬鈴薯……1小個

‧翠玉瓜……半個

‧本菇……半盒

‧海蝦……數隻

‧蜆……半斤

‧魷魚……半隻

‧葱……少許

‧鹽……少許

‧白胡椒粉……少許

‧麻油……少許

【做法】

1.昆布不要冲洗，可用乾布輕抹，或直接放入水中浸泡。

2.麵粉混合鹽，逐少加水拌勻，搓揉至不黏手、表面光滑，置於碗中用保鮮紙蓋好，靜置30分鐘。

3.薯仔、洋葱、翠玉瓜切成厚塊，葱切段。本菇切去底部，輕輕撕開。

4.海鮮逐一清洗：蝦去頭剝殼，挑出蝦腸，蝦頭開邊後挑走沙囊，跟蝦殼留起備用。魷魚去掉內臟、軟骨和外皮後切塊，跟蝦肉一併用鹽、胡椒粉輕醃。蜆可先浸泡吐沙，下鍋前冲洗乾淨。

5.開火煮昆布水，水滾前撈起昆布。

6.用另一鍋子，下油爆香蝦頭及蝦殼，注入昆布水，熬煮數分鐘出味後撈起蝦殼。

7.蝦湯中加入薯仔和洋葱，滾數分鐘，再加入蜆和本菇。

8.取出麵糰，由邊緣開始拉薄，撕成小塊掉進湯中烹煮。用隔油湯勺撇走浮沫，讓湯底保持清澈。

9.加入翠玉瓜、蝦肉、魷魚，滾數分鐘，最後加入葱段、麻油、鹽調味，完成！

小貼士：掰開麵糰時，先用水沾濕手指就不會黏手。

海鮮葱餅（約4塊）

【麵糊材料】

‧中筋麵粉……100克

‧粟粉……30克

‧冰水……150g

‧蛋……1隻

‧鹽……少許

【餡料材料】

‧葱……數棵

‧洋葱……1/4個

‧海蝦……10多隻

‧魷魚……半隻

‧蛋……1隻

‧鹽……少許

‧白胡椒粉……少許

【做法】

1.葱去衣洗淨，去除頭尾後切成長條；洋葱切絲。

2.魷魚去掉內臟、軟骨和外皮，切成粗條；蝦去頭剝殼，挑出蝦腸，大蝦可開邊（蝦頭和蝦殼用來熬麵疙瘩湯底）。用鹽、胡椒粉輕醃魷魚和蝦肉。

3.將麵糊材料混合，攪拌至幼滑無粉粒。

4.平底鍋下油，以中火加熱，把葱平均排滿鍋底，倒入麵糊。

5.鋪上洋葱和海鮮，再加一點麵糊以固定材料，灑上少許蛋漿。

6.煎至金黃色後翻轉，用鍋鏟輕壓，煎至焦香便可，吃時配辣味沾醬。

小貼士：除了用冰水調麵糊、油溫要夠熱外，可以先將葱沾上麵糊才下鍋，加麵糊時不妨任意「出界」，這樣煎餅不易散開，邊緣也更香口！

馬鈴薯煎餅（約9小塊）

【材料】

‧馬鈴薯……2小個

‧鹽……少許

【做法】

1.馬鈴薯洗淨去皮，用小孔的磨泥器磨成蓉。

2.薯蓉用隔篩瀝掉水分，用碗盛起流出的薯仔水。

3.待薯仔水靜置一會，把面層水分倒掉，可看到沉澱在碗底的白色澱粉，刮出來拌入薯蓉，並加鹽調味。

4.平底鍋下油，以中火加熱，用湯匙舀一匙薯蓉，攤平成圓餅狀。

5.薯餅兩面煎至金黃色便可上碟，配洋葱沾醬食用。

小貼士：煎薯餅多放一點食油，不要吝嗇，才能煎出外脆內軟的效果。

兩款簡易沾醬

【基底材料】

‧糖……1茶匙

‧醋……2茶匙

‧豉油……2茶匙

‧水……2茶匙

＋辣椒粉、已炒香的芝麻、麻油、葱

辣味沾醬，配海鮮煎餅

＋洋葱粒

洋葱沾醬，配馬鈴薯煎餅

文˙ 屈曉彤（fb：mimimomo工作室）

圖˙ miso

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao