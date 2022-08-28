社會實驗：中學生擴闊生涯規劃 做策展人說故事

【明報專訊】每次走進某連鎖家具店，迎面的並非一列列貨架，而是走道兩旁緊鄰彼此的「示範單位」，由客廳、飯廳、睡房到廚房，像展示各種美好家居的「大觀園」。若看得矇頭轉向，旁邊總有貼心的路線圖，提示你身處哪區，應往哪邊前行，鮮有人會走回頭路。策展工作坊的導師張景威借用這例子，向中學生說明「策展」在日常生活隨處可見。在這自媒體世代，YouTuber介紹遊玩景點、在音樂串流平台分享歌單，甚至經營IG，其實都是策展工夫。加上近年香港的博物館和展覽熱潮，學校的生涯規劃也要跟上時代，讓學生接觸這門新興行業。

背景

項目：為期半年的策展工作坊、「牀下底博物館」展覽

目的：加強中學生策劃、整理及實踐能力，同時表達所想

人物：籽識慈善基金、一九九九藝術空間、導師、6個學員

策展人一職 中學教師多不了解

張景威回想受邀擔任導師時，覺得此構思新奇，此前亦未見過有同類工作坊，能讓中學生一手包辦策展到佈展，拿起電鑽，裝置自己的作品。他曾在香港兆基創意書院（下稱創意書院）任教7年，因課程緊湊，未能涵蓋策展知識，「二來是因為讀視藝科的人，會覺得（策展）好書本、好多知識，不是畫畫那些好療癒、有表現力那種。所以教這些內容有難度，我所知中學好少（教）」。他一直替視藝科學生不值，認為中學欠缺了他們的「舞台」，不像其他創意媒介般，有電影院、放映會、禮堂，「他們只是交功課給老師，好可惜，似不停綵排，但不知道（真正的）觀眾在哪。應該有個精心鋪排、讓觀眾進來吸收和思考的場合。展板或走廊壁報板做不到這個效果」。

目的助學生探索

籽識慈善基金項目經理鍾俊彥提到與中學教師聯繫時，發現他們不太了解此範疇，或不知有策展人崗位，不容易推廣或招募。以前的生涯規劃多靠性格測試，建議學生做哪些職業，他說現在會進一步講人生發展、提升滿足感，除了性格，也看喜好、專長，「加上現在的選修科選擇多，所以要盡量幫他們開眼界，讓他們探索。就算試過策展後，覺得不適合自己也可以」。在為期3年的「生涯規劃，向夢想進發！ 」中，他們嘗試在最後一年，帶同學涉獵新興行業，除策展外，也包括音樂製作和健康教練。

做策展 不一定要讀視藝科

策展需要消化和整合展品背後的故事，鍾俊彥說這與青少年發展相關，「這年代好重視講故事，我們更想見到展品講到他們的故事，令大家了解年輕人的內心世界和想法，是這次策展的目的」。籽識透過學校招募學生，不設面試和甄選條件，亦毋須修讀視藝科，「從來都信任年輕人，只要自己走過來，相信都有小小熱誠興趣，沒得逼」。可惜工作坊遭逢疫情和停課，有一兩名學員退出。張景威在第一堂已跟學員「打底」，說明藝術不是重點，像科學館、歷史博物館都需要策展人。「策展」這詞語似跟展覽相關，但YouTuber、電台DJ等工作，本質也如策展。「這個動詞，對這一代絕不陌生，將來開網店、開網站，要處理好故事，都是涉及策展的。」過程中需用上跨學科知識和技能，其實與現時中學追求STEM甚或STEAM教育的趨勢一致。

課堂例子多來自日常生活

鍾俊彥見到策展早在外國普及，在香港則因多家博物館落成漸受注視。構想工作坊時，他希望導師多為學員介紹例子，讓他們認識行業發展。張景威則考慮到部分學員沒有藝術背景，為免他們有壓力，在課堂提出的例子，大多來自生活。例如早前的「天線得得B」公仔事件，他會跟學員討論當中的告示牌，展示方有否法律責任，應否在旁邊圍上膠帶，如果是他們又會怎樣處理。「不止商場，博物館也遇過類似問題。清潔工人分不到什麼是作品，就不小心丟掉了，因為現在有些作品，視覺上或似垃圾。學員討論時反應都好好。」

他們的第一份功課，是到瑞典品牌家具店走一圈，因裏面有不少與展覽相似的元素。例如很多人進去「參觀」，未必購物，但樂意接收資訊；空間經精心鋪排，近入口的較狹窄，展示家居陳設，走進去會愈見開闊，擺放更多商品；店內有既定路線，確保顧客不會錯過任何一區，同時不會反方向行走。「這些安排其實跟展覽相關，令人不會蕩失路、清楚去了哪裏，之後大概會看到什麼，不會混亂。我要學員去想如果有堆作品，個場好大，總有死角位，怎樣設計路線，令人看遍所有作品？」

以牀下底物件為主題 自身故事切入

張景威是1a space的策展小組成員，自覺工作較理性，要做資料整理、行政、財務預算、宣傳，許多策展人都讀藝術史出身。怕學員覺得太枯燥，這次他以牀下底物件為主題，讓他們從自己的故事入手。為指導學員向觀眾打開心扉，張景威與他們分享了失戀博物館的例子。這個展覽已在全球各地舉辦，展出過多件戀愛信物和失戀故事，希望助失戀者解開心結。「但這展覽是收費的。（又例如）藝術家、名人死後會被展出書信、個人物品。我問學員，應否拿別人的私人故事來展出？」學員由此思考怎樣看待自己的展覽。

學寫簡介 被遺忘的不是重點

另外，篩選亦是策展必經階段。最初，各學員帶了10件物件回來，即共60件，由筆盒、錄音帶、心意卡到貝殼，逐一細述。之後卻要減至每人3件，帶出一個他們認為最具意義的故事。學員不能只憑一己印象憶述，也要挖掘其他人的角度，像有學員帶來與朋友在沙灘撿拾的貝殼，張景威就要她問問同行朋友的版本。展覽文字同樣經反覆提煉：學員先把心中故事告訴另一個不相熟的學員，到下一堂就由後者把故事說出來，枝節通常會被遺忘，記住的才是重點。張景威說：「很多人覺得想寫長一點、說清楚。但觀眾只會停留短時間，要將文字濃縮到好精彩。好似電影預告片。」他最終沒有多作刪改，證明此方法管用。展品說明多數約為20字內，做到言簡意賅，比坊間展覽的文字更引人細味。此外，學員事前還要拍照、記錄物件的狀態和媒材、量度尺寸、決定展示形式等。

走光菲林比喻停課復課 空盒子帶出反思

展覽在富德樓的藝術單位「一九九九」舉行，約400呎，是典型的白立方（white cube）場地，負責人吳國璋說：「對一般創作人而言，white cube是自由度較大和高可塑性的空間。」張景威解說，展覽空間非愈大愈好，「以用作展覽教學而言，香港沒有很多大小適合的畫廊，這裏是適合的，不用太多作品或太高成本都做到」。二人在入口加了窗簾布和地氈，營造由走廊通往家中之感，提示觀眾這不是一般藝術展，同時讓展區更集中。至於佈局、觀賞展品角度和高度等，則由學員決定，還要親手鑽牆佈置。由於他們曾考察過場地，佈展只花了約3小時。

其中一幅掛牆作品，是裱框的菲林底片，由牆身射出燈光，底片影像隱現。創作者是港島民生書院中六學生，她在中四時買了一卷菲林，曬好後才知菲林已經走光，就如同她的學校生活一樣，在停課與復課之間斷續留白。張景威記得菲林最初用袋盛着，平平無奇。他們將它裝裱掛牆，但射燈的反光太強，反而看不見影像。輾轉想到在畫框背面加LED燈，模擬燈箱效果。

過程見學員已掌握技巧

另一個同校的中五學生，則帶來3個盒子，從自己替換科技產品的行為，反思追求物質、跟風和虛榮的心態。但由於其中一款手機的形象太鮮明，擺在層架上跟專門店貨架沒兩樣，學生索性打開盒子，展示裏面空空如也的模樣。吳國璋讚賞學員已掌握到展示技巧，「這是自然又聰明的做法，能撇除外相，似white cube一樣，讓作品做主角；他避開所有印刷，讓故事做主角」。鍾俊彥原以為學生只敢展露優點，「但原來亦有膽去展示生活裏的遺憾、缺失、陰暗位，好真誠坦白」。他鼓勵學員邀請教師參與開幕，把策展帶到校園，而不限於生涯規劃；亦正與民間組織合作，找學生就氣候變化議題策展。

「策展人」導賞

展區一角有個如同祭壇般的作品：一堆黃色紙張包圍舊手機，牆上播放着創作者撕碎紙片的過程，隱約看到「生日快樂」4字。余柏洛是創意書院四年級學生，此前從未參與策展或展出，因見近年香港多了展覽，故報名參加這次工作坊。他特意將作品放在角落，因為黃色碎紙是他在小學收到的心意卡，象徵不快的回憶。手機則代表他自己，比喻這些回憶令他變得強大。導師曾提醒他，若只撕爛心意卡，觀眾未必意會是什麼回事，於是他想起在大館看過田村友一郎的作品，仿效他拍下錄像，「讓觀眾代入，（跟我）一起撕爛心意卡」。他在開幕日邀請了小學老師和父母到場，卻發現自己表達的與觀眾所看的未必一樣，小學老師理解撕紙代表釋懷，父母則為他的成長而高興。

‧牀下底博物館‧

日期：8月13日至28日（今天）

時間：下午2:00至晚上8:00

地點：灣仔軒尼詩道365至367號富德樓10樓365室

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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