ways of seeing：工時彈性 方便湊仔 摘下有色眼鏡 看一樓一這份工

江美儀在電視劇《殺手》中飾演姐仔，她曾親自拜訪「一樓一」，模仿姐仔衣著和參考房內設計，但珮賢說其形象與真實的姐仔仍有距離。（網上圖片）

珮賢訪問的姐仔曾在工作中遇到性暴力，有客人食完霸王餐後把姐仔按着打，有姐仔被客人勒頸導致眼球血管爆裂。珮賢問姐仔為什麼還繼續做，姐仔答：「的士司機畀人打劫後都繼續做啦，除非我中咗六合彩，如果唔係我會一直做呢行。」珮賢說姐仔工作危險，由於法例規定同一單位內有多於一名性工作者或中介即犯法，令姐仔容易孤立無援。（瑪利提供）

【明報專訊】早前有瑜伽女教師被殺，在網上掀起討論，有網民暗示瑜伽教師提供性交易，彷彿性工作者就活該被殺、不值得可憐。在香港，賣淫及嫖妓並不犯法，但香港性工作者長久以來被污名化，大眾認為被嫖的女子是「雞」、拜金、不知廉恥，覺得她們是年輕貌美的狐狸精；或同情她們因時勢所迫，被逼良為娼，希望她們盡早脫離苦海，上岸好好做人。事實真的如此嗎？你清楚她們是什麼人，有什麼故事嗎？香港樹仁大學研究員張珮賢以香港「一樓一」為其性別研究碩士論文主題，又出版小誌《我不會上街燒胸罩》，她認識的一樓一姐仔有人五六十歲，有人要買餸煮飯、供書教學，最煩惱的不是被歧視，而是柴米油鹽、子女不跟自己傾心事，「我真的覺得，她們好似我阿媽」。

首次接觸姐仔感震驚

「不是後生、白滑」

珮賢第一次接觸性工作者，是大學時期在婦女動力基金做義工，參加了一個真人圖書館活動，活動邀請了一樓一姐仔Macy分享，「Macy說行內大部分人都是中年婦女，是媽媽和新移民，我聽完好震驚，因為我以為姐仔是後生、白滑、靚的」。Macy外表看上去20多歲，是一個陀地（土生土長的香港人），但她說自己只是少數，「她強調很多做姐仔的人都覺得這份工工時短、彈性，她隨時可以返屋企湊仔。對我來說這件事又好震驚，因為我沒想過出來做姐仔，其中一個原因是可以方便湊仔」。棲身於粉紅霓虹燈下的女子，同時是要準時收工接小朋友放學、煮飯給丈夫吃的打工仔，「好多出來做一樓一的女人，她們都suffer from double burden（背負雙重負擔），double burden通常是形容亞洲女性，即是她又要做家務、照顧頭家，又要掙錢」。

聽完Macy分享，珮賢想起自己的媽媽。她媽媽也是從內地嫁來香港，在珮賢小時候，媽媽到工廠做女工幫補家計，同時要湊女、打理家務、照顧丈夫。「那天晚上回到家，我好想跟媽媽講，『媽咪你同啲姐仔好似』，但我覺得她會打死我，就沒有講出來。」像普羅大眾一樣，珮賢媽媽討厭性工作者，「我那時很大的感受是，好像我媽媽代表了一個傳統家庭的好女人，而Macy或者她身邊的一樓一鳳，就是大眾口中的壞女人，好似一好一壞，這兩班人不會好像姐妹一樣團結，連同病相憐都是好奢侈的事」。

10個姐仔9個年紀大

珮賢同時亦疑惑，一樓一是否真的如Macy所描述，主要是新移民婦女？她們面對什麼問題？她到組織紫藤做義工，紫藤成立於1996年，關心性工作者權益，為性工作者提供法律援助及性健康資訊，舉辦英文班等活動。珮賢幫忙洗樓、派《紫藤通訊》給一樓一姐仔，通訊包括如「你除套，我告你強姦」的警示標語，讓姐仔貼在房間內警告客人，還有食霸王餐的客人的閉路電視截圖，「洗樓的時候更加證實到Macy部分的講法，10個有9個年紀都好大，不止年紀大，那些阿姐通常身形比較豐滿，雖然可能都有化妝、著到好性感，但她們的形象跟江美儀在電視劇入面扮的一樓一很不一樣」。當她到英國伯明翰大學升讀性別研究碩士時，就以香港一樓一為其研究論文題目。

在翻查文獻時，珮賢發現香港有關性工作者的研究不多，且大多都很片面，「研究都是問她們多不多去驗愛滋病，或者多不多用避孕套，或問她們是否很大壓力」。珮賢估計因為情緒健康、愛滋病相關研究較易獲得資助，「以前的研究人員好似不太了解姐仔實在的需要或者現實考量，好離地」。例如有研究稱旺角是香港合法的紅燈區，但香港並無合法紅燈區，珮賢幫紫藤洗樓時，旺角的一樓一雖然多，但與其他交通方便的地方如觀塘差不多，並非特別密集；又有研究建議姐仔不要放太多現金在工作環境，避免被客人打劫、傷害，但珮賢認識的姐仔卻說：「但我預咗有啲錢畀人打劫㗎喎，如果無錢畀人打劫，我仲驚，可以畀啲咩嗰個人？」珮賢想做質性研究，深入了解姐仔，「點樣真的當你的受訪者是一個人，點樣可以全面地去睇她們」。

受限學歷、語言 工作選擇少

做「一樓一」自主程度高

透過組織紫藤和青鳥的轉介，珮賢與12位姐仔深入訪談，大部分受訪者都是順性別女性，有一位自稱是「人妖」（ladyboy），12位中4位是土生土長的香港人，8位由內地移居香港，年齡介乎36歲至71歲（2021年），陀地年齡比較大，多數超過60歲。三分之二的受訪者在九龍工作，包括深水埗、長沙灣，三分之一在港島工作。除了一位曾讀過碩士，其他人學歷不高，一位文盲、3位上過小學、4位只有初中畢業，只有2位有上高中。大部分人都不懂英語，多數內地移民主要講普通話為主，不懂寫繁體字。

受限於學歷和語言能力，大部分姐仔做一樓一前多從事低薪勞動工作，包括工廠工人、侍應、賣廉價服裝，一半人曾任職按摩院或夜總會。「無論是陀地阿姐，還是新移民入行的阿姐，好多時她們都說是經朋友介紹，或者本身做卡拉OK、舞廳，同行有姐妹轉做一樓一，如姐妹來月經，你又要交租，就幫姐妹頂更，開始嘗試接觸一樓一。」夜總會與一樓一相比，姐仔說更喜歡做一樓一。因為夜總會客人會飲酒食煙，小姐要不停吸二手煙，又要陪飲酒，又要跑數賣酒，「她們覺得身體好差，而且成日都要搏表現」。當小姐年紀大，媽媽生會趕她走，以確保店內都是年輕臉孔，讓客人有新鮮感，珮賢感覺做一樓一的陀地都是被時間淘汰的人。相反，做一樓一可以控制何時開工收工、可以揀客，「姐仔強調，她們不覺得做一樓一差過做夜總會，她們說覺得自己做緊生意」。

姐仔亦覺得做一樓一好過做清潔、飲食業。「姐仔有得揀做飲食業、做sales、做清潔，可能都是一些比較辛苦的工作。她們覺得做飲食業仲慘，覺得『你要我企10個鐘好攰㗎喎』。」况且工時長不能接送小朋友上學放學、買餸煮飯做家務。「有個71歲的姐仔，說她企唔到10個鐘㗎喇，她講了一句，『返飲食業無時間食水果』，好九唔搭八，但我覺得，做姐仔可以享受的自主程度高好多，如果她真的唔想接客住，反轉個牌無人會理她。」

旁人聽到這裏或許禁不住側目，覺得姐仔有「正經」工作不做是自甘墮落、好食懶飛。但為什麼性工作不是工作？有誰不想工時短、工作輕鬆？常說笑貧不笑娼，但似乎社會寧願表揚貧窮但貞潔的女性。珮賢說：「當社會不停強調金錢至上的時候，有一班姐仔選擇用一個她覺得舒服的方式去掙錢，我們歧視她，或者覺得她cheap的話，我覺得這個社會好虛偽。」

好的性行為vs.壞的性行為

為什麼我們會看不起性工作、污名化性工作？珮賢以性別理論解釋：「社會有分什麼是好的性和壞的性，有一個理論是Sex within the charmed circle。」Charmed circle由美國性別研究學者蓋兒．魯賓（Gayle Rubin）提出，以內圈和外圈分類性行為，內圈是社會認為是好的性行為，外圈是不好的。「好的性行為是一對一、異性戀、為了生仔、婚姻以內、沒有牽涉金錢、在室內的，但不好的是婚姻以外、不是為了生仔，戶外的、會牽涉BDSM（即綁縛、支配、施虐與受虐的性行為模式）、同性戀都是不好的。」所以不是一對一，且婚姻以外、收費的姐仔就被傳統觀念劃分為不道德，「還有好多人標籤姐仔會傳染性病，覺得她傳染病毒，而影響什麼人呢？就是傳統、一對一的家庭」。

這也將姐仔和「良家婦女」推往對立面，就像Macy和珮賢媽媽。姐仔被批評破壞家庭關係，她們卻認為自己有助維護家庭關係，「她們說好多客人都結了婚，他的老婆可能更年期或者生了小朋友，或者他覺得老婆返工好攰，不想辛苦老婆，但他又有需要，就搵姐仔解決。有些姐仔會覺得，我幫他們解決了他們的難處，老公返到屋企就可以跟老婆恩愛如常」。姐仔自己也有結婚、有小朋友，「有時候姐仔說要維護家庭幸福，是維護自己的家庭，因為她要掙錢，這份工又可以湊到仔」。

聽姐仔傾訴 想起自己媽媽

其中一位受訪者令珮賢印象很深刻，她們談了兩小時，姐仔說得最多的是家庭煩惱。姐仔有一個和珮賢一樣大的女兒，近年在內地做網站主播，「女兒不知道她做一樓一，她知道女兒在大陸做主播之後，叫客人教她收聽女兒的節目，每一晚都要聽住才可以瞓到覺」。姐仔不斷吐苦水說自己很愛女兒，但女兒不明白媽媽的苦心，也不願意跟她聊天，「我明白點解佢個女唔想同佢講嘢，因為她係咁同佢個女講，千祈唔好識同佢阿爸一樣的男人，她不停強調男人無本心，叫個女靠自己努力掙錢，但又好想她快啲搵到個好男人」。女兒聽罷覺得不耐煩，跟媽媽說「媽咪我唔想聽呢啲」。珮賢想起自己和媽媽的對話，媽媽也經常叫她帶眼識人，快點找個男人嫁，即使明知她不想，「姐仔說『個女唔明媽媽有幾愛你、有幾擔心你』，我聽這些說話的時候，覺得（她）真的好似我阿媽」。

還原姐仔真實模樣

電影、電視把姐仔塑造成年輕、性感、瘦削的「壞女人」形象，珮賢發現這些並不是姐仔真正的模樣。大部分姐仔其實只是個中年婦女，根據自己的競爭力和需要而選擇入行，把性工作當打份工，不覺得自己特別慘，也不是十分擁抱「身體自主」、「情慾自主」的女性主義者，珮賢訪問的姐仔甚至說自己其實很保守，不明白為什麼客人喜歡cosplay、BDSM（姐仔只會做施虐方）。「我想強調的是，可能我們跟姐仔的差別不是真的這麼大，我們成日都覺得姐仔是壞女人、姐仔是他者，但我做完這個訪問後，我不特別覺得她們是好女人還是壞女人，她只是一個普通人。」

完成學術研究後，珮賢開始在instagram（@iwontburnmybra）撰寫性別相關的故事，關於她自己或是她遇上的人，如性工作者、細細老師，「訪問完所有姐仔之後，我反思，然後發現，肯定冇一個姐仔識得睇我份研究」。她萌生在學術以外，在比較大眾的平台，用比較淺白的人話講述性別議題。「我不會上街燒胸罩」也源於她和媽媽的對話。珮賢在出門參加Macy的真人圖書館活動之前，媽媽一臉愁容地看着她，問她為什麼會變成這樣，說擔心她會變成上街燒胸罩的「變態」，「我跟她說，『唔會呀，我啲bra好貴』」。

小誌《我不會上街燒胸罩》的第一個故事就是圍繞Macy和珮賢媽媽，珮賢說研究某程度上也是想向媽媽證明，姐仔其實不是她想像中壞，「無論你接不接納班姐仔，無論你點睇，她們都會繼續存在，這個行業不會消失」。珮賢說可能有人聽完姐仔的故事後還是會討厭她們，但至少你知道自己批評的是什麼人，她們的真實模樣。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、資料圖片

{ 插圖 }瑪利

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao