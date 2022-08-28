未來城市：管理不善變死場 善用街市空檔 社區齊營運

【明報專訊】九龍城一帶重建在即，區內「明星街市」九龍城街市亦要清拆搬遷。市民惋惜街市將要消失，擔心搬遷後街市「地踎」風光不再，買餸沒現在那麼便宜和有人情味。但無論有冷氣如九龍城街市，或無冷氣如元朗同益街市，食環署公營街市大多躲不開多空置檔位的宿命。公營街市是否注定不及私人街市環境光鮮舒適，甚至淪為死場？有無可能環境又靚買餸又平，甚至一邊是街市，一邊有市集，買完餸去公共空間上烹飪班？

點解空置率咁高？

「監察公營街市發展聯盟」調查發現，現時全港公眾街市（不包括熟食市場）的空置檔位有1613個，空置重災區是元朗同益街市，2021年的空置率有61%，274個檔位沒有開放招租，部分地下及一樓檔位更由1995年空置至今，被食環署凍結了27年。

為什麼公營街市空置率這麼高？一來因為檔位租約完結後，食環署沒有馬上招租，令街市空置檔位愈儲愈多；二來食環署把空置檔位凍結起來，長期不開放招租，一吉就吉十年八年。

招租問題：吉舖儲埋才出租 競投現壟斷

比較食環街市和領展街市，領展街市似乎很少有吉舖，就算檔位租約完結也會很快進駐新租客。監察公營街市發展聯盟關注食環街市空置問題多年，發言人吳天楠解釋食環署招租制度：「食環署街市有空置，可能會儲埋一段時間才拿出來出租，所以空置情况比較多。」現時食環署街市主要採競投制度，最近一次是今年8月，再之前的競投機會要數到去年和2018年。有意租檔的市民可以參與競投，價高者得。食環街市底價多數比私營街市低，吳天楠舉例：「視乎檔位有多大，通常一千多元，肉檔可能三四千，有些更大的檔位就五千多元。」

但在競投制度下，容易出現抬價、壟斷情况。今個月食環署舉行全港街市攤檔公開競投，吳天楠入場觀看競投情况，發現有檔位的價格被抬高至十分不合理的水平，石湖墟街市一個魚檔，底價是13,000元，頭幾口價就被抬價到16萬元；聯和墟街市一個濕貨檔，底價原本是3550元，被抬價到75,000元，由原檔主投得。現場檔主說聯和墟街市濕貨檔的競價人，同是賣魚檔，是原檔主的競爭者，抬價可能是為了提高原檔主的成本，「隔籬嗰檔幾千蚊租，但你就幾萬蚊，但賣同一樣東西，當然貴啲嗰個唔抵啦」。

在食環署的公開競投新聞公報中，食環署稱「是為更有效運用空置的公眾街市攤檔及為市民提供就業機會」，但吳天楠質疑其成效，「我們又不是好感受到有點樣增加到，一來食環無攞晒空置檔位出來，二來咁樣競投，其實有啲成本低的街坊都好難投得到」。聯盟提倡更公平的抽籤制度，現時只有天水圍天幕街市採用，天幕街市是由36個檔位組成的臨時街市。當時申請個案超額66倍，部分檔位天水圍居民有多一次抽籤機會。但因為臨時街市檔位不多，吳天楠希望未來可以推至更多永久街市採用，永久街市檔位多超過100檔，受惠的基層市民就更多。「我們做過訪問，有86%受訪者都想租，始終食環署街市租金相對低，所以對街坊來說，想做下小生意的話，其實都吸引。」

凍結問題：修葺整合規劃慢

既然街市檔位這麼多人想租，為什麼食環署要凍結空置檔位，不開放招租？監察公營街市發展聯盟統計2021年數字，發現全港街市總空置率有12%，當中9個百分點屬凍結檔位，不能承租。食環署指原因是街市要進行修葺工程，或需整合檔位作長遠規劃。但吳天楠認為原因不太合理，「整合檔位、檔位搬遷這些事，用不着凍結這麼久，牽涉這麼多檔位」。例如同益街市的空置檔位因要修葺天花滲水問題，已凍結27年，天花至今仍然滲水。

本土研究社也留意到相關問題，其團隊最近研究市區重建及街市空置率，成員劉杏珊舉例，荃景圍街市由2012年開始凍結超過一半檔位，原因是人流少，要檢視長遠規劃和用途，凍結至2018年直接關閉整個街市，他們質疑這個決定，「食環署覺得少人去，這個街市不旺，但它自己凍結了超過一半街市檔位」。荃景圍街市的規劃和用途由2012年檢視至今，仍然未有定案，劉杏珊說：「這也是好例子證明政府是否真的有必要凍結檔位？或者凍結完之後，是否真的會做到一些成效？」

本研社團隊到油麻地街市一樓視察，成員周健朗目測一樓六成檔位都空置了。油麻地街市做過翻新工程，維修外牆、增設CCTV，但人流仍然稀少。他質疑凍結檔位多年換來的翻新工程是否值得，「不解凍檔位，或者不改劃檔位，檔位在市場更加無競爭力的時候，無論在攤檔營運體驗或者市民的購物體驗，我們看不到會有幾大幫助」。成員陳劍青補充，翻新未必一定要凍結全層檔位，如在左邊施工就將檔位改劃到右邊，「食環要再積極地進行規劃、整合和翻新，不是等租約完，慢慢凍結再慢慢整，檔販要做生意，無理由等你10年」。他指時間也要加快，「你睇領展翻新半年就搞掂啦」。

■建議

解凍：買餸有望更多選擇

如果要善用公營街市空間，吳天楠說當務之急是要盡快解凍凍結單位，將空置單位放出市場，例如空置率高的同益街市和荃灣街市，「荃灣街市一樓的檔位大，但成行凍結用來放垃圾桶，其實荃灣街市人流不是好差，所以我們也不太理解為什麼要咁樣將大檔位凍結」。吳天楠不能理解的，還有花園街街市近出入口、人流旺的大檔也被凍結。1987年啟用的洪水橋臨時街市空置率高達37%，「但講緊洪水橋遲啲都會入伙，會有新發展區，但又不拿出來招租，沒有配合到整個區域的發展」。

但其他領展街市、房署街市照樣有餸買，如果任由公營街市檔位凍結對市民有何影響？監察公營街市發展聯盟今年在天水圍做過物價調查，比較一日內共13種包括鮮肉、菜、凍肉、雞蛋、生果等不同種類的同款食材，平均價格最便宜的是房署轄下的天恩街市（$226.1），其次是食環轄下的天幕街市（$236.9），最貴的是領展的天瑞街市（$331.9）。天恩街市比天幕街市物價更便宜，因為天恩街市規模較大、檔位超過100個，競爭較大。食環街市因為租金相宜，其他大型永久街市也不乏平餸之選，如荃灣楊屋道街市。如果可以解凍公營街市檔位，市民買餸可望更多選擇。

轉型：創業追夢空間 予基層辦墟市

受惠於公營街市租金平，檔主入場門檻較低，街市也可以成為市民轉換人生跑道、年輕人追夢的實驗場地，例如大埔寶湖道街市有一間賣二手書的解憂舊書店，陳劍青說：「其實這些店舖相比平時街市賣肉、賣菜，或者是現在街市的另外一條新出路，可能會吸引到年輕人創業，或者吸引到更多人去行街市，帶番個活力比街市。」他有朋友為了重拾生活節奏，辭去園境建築師的工作，到港島區街市開一家花店，「這些市區零售空間調番轉是豐富了這個城市裏面，你生活不同形式的可能性，這些資源應該好好去善用，而不是去凍結，或者等被重建、納入經濟計劃」。

監察公營街市發展聯盟也認同街市的閒置空間可以有更多想像，讓基層市民擺墟市，特別是已被認為是死場的街市。不過首先要改變租用限制，「街市經營時間有限制，要開朝六晚八，一個月不可以休息多過7日，但對於家庭主婦來說，如果她們想做生意，這個時間是無可能的」。

Pop-up市集實驗 「街市客廳」聚腳

賽馬會“創不同”社會創新實驗室就將這些想像付諸實行，機構「創不同協作」在2019年與食環署合作，在愛秩序灣街市開展街市實驗室，希望可以促進社區交流、支援本地多元經濟，社會創新實驗室助理經理葉婉荷說：「食環署都好想思考未來新街市點樣營造得更加好，令它更符合社區需要，他們當時都抱住這個願景跟我們一齊合作。」愛秩序灣街市本來比較冷清，機構在街市中庭空間嘗試辦Pop-up市集、街市客廳等實驗，Pop-up市集售賣小食、手作、咖啡包等，避免與街市原有貨品相撞，「我們做完後向市集檔主收集意見，大家都好同意街市是可以、也很值得去做這個角色」。

機構同時在中庭放置枱櫈、書本、棋，猶如街市的客廳，希望將街市營造成為街坊聚腳的地方，凝聚社區。「有次我們邀請了一位街坊，教其他街坊煮嘢食，其他街坊行埋去讚他，『原來你煮嘢食咁叻㗎？』他就好有滿足感，街坊之間又多了交流，這些平時他們如果無空間、平台，其實就好少會發生。」

計劃完結後，他們向食環署反映成效，長期性的社區推動上，最好政府部門負起領導角色，在各區街市仿效。社區機構的參與也重要，「有時候純粹靠由上而下去做，政府未必能夠即時掌握到社區的動態或者需要，因為這些變得好快，但NGO的強項就是掌握到社區脈搏，好靈活地可以make一啲changes」。預計2027年建成的天水圍公眾街市，從設計圖可見政府預留了公共空間作社區營造，但未透露細節，如會舉辦什麼活動、會否開放給社區機構使用，吳天楠期望新街市能讓社區機構參與營運，「例如新加坡小販中心會外判畀NGO經營，他們就可以利用那些空間，去做演奏會、音樂會，有工作坊，有時教烹飪，如果有個地方隔籬可以買餸，再教烹飪，一條龍式服務係幾好」。

善用政府資源 不一定私營才好

但吳天楠留意到，未來食環新街市會傾向私營管理模式，如天水圍公眾街市已預告會外判給管理公司，天水圍天幕街市現時亦由建華（街市）管理有限公司管理。她擔心這會導致新街市重蹈領展覆轍，趕走小店。陳劍青說希望打破迷思，不一定要私人管理的街市才好，不如用政府資源做好街市。

「香港的海濱發展其實都幾多喜出望外的、新的公共空間，市民真的會鍾意、去玩，但它是開放性，讓香港市民一齊用，不一定會變私人管理，但也能合乎公眾意向。」陳劍青認為因為社會做了很多好研究，找到好方向，而海濱事務委員會願意參考來自社區的意見，融入新的思維，他舉例台灣的街市由檔販組成委員會，自己管理、決策街市大小事，如安裝冷氣、環境清潔、辦節慶活動。2015年食環署聘請顧問公司撰寫的《改善公眾街市營運環境研究期中報告》也提到，街市可以考慮增加租戶參與的機會，「所以不單止講街市要點樣擴充舖位咁簡單，而是問緊一個問題，現在管理城市空間的人，其實他有幾大程度可以容納一些新的idea，思考這些城市空間應該要點向前行」。

【公營街市篇】

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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