運動處方：水療豈止是水上運動

【明報專訊】受關節痛困擾的病人，活動一旦不足，就會全身僵硬，痛也隨之而來，活動能力嚴重下降！

疫情前，香港強脊會聯同香港風濕病基金會，高峰時期會每星期租借醫管局醫院轄下的水療池，舉辦逾10班由物理治療師指導的水療班。惟在疫情下，這些水療池停止服務， 最近才有限度重開；加上公眾泳池也長時間關閉，想自己練習也苦無辦法。希望疫情盡快受控，水療池可以全面開放！

黃：黃潔怡（香港物理治療學會、物理治療師）

林：林韋雄（Stephen）（香港強脊會主席）

黃：Stephen，你怎樣開始接觸水療？

林：一切由1999年開始，我患上強直性脊椎炎，導致關節僵硬，長期背痛腳痛，影響活動能力、日常生活甚至工作，非常困擾難受。當時參加了香港復康會水療班，在物理治療師指導下做水中復康運動，真的幫了我很多！及後有機會在正規暖水水療池內接受治療，效果就更好！身體僵硬和痛楚減少，活動能力明顯改善了。記得班內有一名要用雙拐杖走路的病友，看他接受了幾個月水療後，身體關節痛少了，人靈活了，平衡力不斷進步，肌肉也增長了不少！最後毋須用拐杖！

黃：你覺得游泳、水中運動和水療有分別嗎？

林：分別可大了！自己做水中運動或游泳，感覺好像跳廣場舞，運動是做了，但對於背痛和改善活動能力，進展比較緩慢，療效不太明顯。而水中運動的對象是普羅大眾，讓大家強身健體；我們有病患痛症，很容易會跟不上而受傷。

水療則是由物理治療師設計，針對我們的病科需要，會按個別病友的病情、能力和復康目標來改良動作。我們跟着做，很有安全感。身體應付到之餘，每堂做完治療後，也覺全身輕鬆了不少。

融會解剖學 病理學 康復醫學

黃：你分別跟過物理治療師和水中健體教練做水中運動，可以分享一些體會嗎？

林：物理治療師與水健教練是好拍檔。醫生會建議或轉介我們跟物理治療師做水療，改善痛症、關節僵硬和活動能力；當病情受控和穩定下來，受過特別訓練的水中教練可幫忙跟進，讓我們長期保養。萬一有懷疑情况，會再尋求物理治療師協助。

老實說，現在不同銜頭的水中教練很多，有點花多眼亂，在選擇時會有保留。因我們背痛和關節炎的病友，不單是痛症，很多都接受過不同手術，始終需要多點保障。如遇有懷疑，還是參加由物理治療師指導的水療班吧！萬一運動時遇到問題或病情反覆，物理治療師都可立即糾正，給予專業意見如何改良，避免愈做愈傷，始終，身體是自己的。

我因強脊病而接受置換髖關節手術，當時創下醫院接受這種手術後最快出院的紀錄。經過物理治療特訓後，我就可以自己出院了，還是乘小巴回家！我深深體會，正確專業的運動指導是很重要！

黃：是的。在物理治療師角度，水療不止是運動，乃是一個治療。治療師先評估病人，了解病况，將解剖學、病理學和康復醫學融會貫通，為病人訂立適合的復康目標。透過利用水的特性，作為治療手法，發揮有效的復康角色，最終為病人改善痛楚和活動能力，提升生活質素。

文：周芝英（香港物理治療學會物理治療師）