汗水困擾：多汗症非關肥瘦 主要青春期發病

多汗症與臭狐涉及的腺體不同，臭狐氣味是「酸酸臭臭」，而多汗症氣味則是「噏」味。（i love photo.@iStockphoto）

【明報專訊】．多汗

排汗是自然生理反應，但當汗量過多，影響日常生活，就可能患上多汗症。

多汗症徵狀：

‧ 每星期最少出現1次

‧ 影響日常生活

‧ 25歲或之前發病

‧有家族史

‧ 並非在睡眠時出汗

‧出汗地方兩邊對稱，如兩邊腋下、雙手等

符合以上任何2點，持續逾6個月，並排除因疾病或藥物引起，就可診斷為多汗症。「多汗症多數於青春期開始，若25歲以後出現，就要考慮會否是身體其他問題引致」，林嘉雯指多汗症不分男女、體型，「瘦人都會有多汗症，但肥胖會使多汗情况惡化」。

過往有不少多汗症患者向林求醫，其中一人求職面試時明明不緊張，但額頭卻冒出豆大汗珠，影響形象；有學生因手心出汗嚴重，一路考試一路出汗，連試卷也沾濕；還有女患者因擔心與男生牽手時手汗過多尷尬，不敢結識異性，影響社交。

．少汗

西醫眼中，汗水少問題不大，未必需要求診；中醫則認為，若運動、進食辛辣食物後，或天氣炎熱時仍汗出很少，並非正常現象，「有可能是身體陽氣不足，蒸化無力。即是指陽氣蒸化津液，發泄於肌膚的功能減弱」。

嚴耀堅指，另一原因是身體血虛，或因汗、吐、瀉、溫熱病邪耗津傷液，因此沒有基礎物質去產生、完成排汗功能。

．臭狐

林嘉雯指醫學上很難定義臭狐，診斷時主要靠患者主觀描述、病史等，「病人會告訴我們身上有一股酸臭氣味，在感覺熱、出汗、運動後尤其明顯」。多汗症與臭狐是兩回事，兩者涉及的腺體不同，臭狐氣味是「酸酸臭臭」，而多汗症氣味則是「噏」味。另外，「有臭狐的人不一定大汗，但如果同時有多汗症，會加劇體味問題」。濃味食物如蒜頭、洋葱、咖喱、酒等都會增加體味。她提醒臭狐患者需注意個人衛生，應留意腋下、乳頭、下身等出汗位置，建議洗澡時用具殺菌功能的沐浴露、清潔劑，而且多穿鬆身衣物，定期清理腋下毛髮。