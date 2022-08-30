【明報專訊】衣物積菌發臭 快乾運動衫易臭難清

「衣物有汗臭味，是因為汗水中的蛋白質和細菌等發臭物質黏附在纖維上。」香港理工大學時裝及紡織學院副院長葉曉雲表示，如果沒有將臭味來源洗掉，下次再穿時仍會有臭味。另外，有時衣服清洗後明明沒有臭味，穿了一會兒卻聞到酸臭味，就是因為沒洗乾淨的細菌接觸到汗液，因濕氣重新活躍起來。

葉曉雲指，棉質吸水又鎖水，出汗後，水分被棉質衣料吸收，難以蒸發，水分積聚在衣服裏，加上汗水內的蛋白質丶油脂等提供養分給細菌滋生，並在分解作用中形成臭味。至於運動排汗速乾衫，既不是棉質，又標榜快速排汗，清洗後仍然有汗臭味，是因為它們很多都用聚酯纖維（polyester fiber）製造。加拿大一個大學研究指出，聚酯纖維比棉和其他物料較容易吸附發臭的複合物，而清洗後亦較難除去致臭物質，「它的排汗功能很好，但只散走了水分，不能散走蛋白質和細菌」。但如果運動排汗速乾衫有標明具防臭或抗菌功能，「由於細菌不能在帶電荷的表面生長，因此如加上了銅或銀離子紗線、塗層，就能減少細菌滋生，也就減低發臭可能」。

另外，舊衣服也容易有異味，葉曉雲解釋「因為纖維變舊變質，入面藏了細菌，未能徹底清洗乾淨，當遇到汗水或者天氣較潮濕時就會容易滋生細菌，發出臭味」。

汗水本應無色，但衣服的領口、腋下位置，常會出現黃色汗漬，洗極唔甩！葉曉雲指出，汗水含有蛋白質，連同油脂殘留衣服上，若沒有徹底洗乾淨，就會氧化變黃，或是與衣櫃裏的微生物產生化學作用，形成黃色汗漬。

衣服即日洗 牙膏除漬 熨衫殺菌

葉曉雲表示，被汗水沾濕的衣服應盡快清洗，「如果今天換下來的衣服留待明日才洗，就有很長時間讓細菌滋生；愈長時間愈難清走」，因此，衣服穿著過後宜盡早冲洗或浸泡，預洗（pre-wash）後再放入洗衣機，減少細菌滋生和殘留。

一旦汗味汗漬變得十分頑固，有何方法令衣服回復潔白清新？葉曉雲指，蛋白質殘留在衣服上，難以用一般洗衣液洗走，但以下小竅門可能幫到手。

‧運動服不宜用太強清潔劑，以免導致衣物失去回彈力，可用運動服專用洗衣液，內含酵素成分，能分解蛋白質

‧用牙膏局部擦洗汗漬：牙膏本身是清潔劑，加上含有細小的研磨劑，靠物理上的摩擦，將黏在纖維上微細的污垢、污漬磨走

‧衣服曬乾後用蒸氣熨斗蒸熨：曬乾了也未必等於細菌全部殺死，用高溫蒸熨，可進一步殺菌

鹽、小蘇打、醋、檸檬 除味去漬4寶

網上流傳不少除味去漬方法，出動鹽或檸檬，是否真有效？葉曉雲教大家用以下方法預洗衣物，再進行正常洗衣程序，除味去漬；潘宛芬則從化學角度解構效用。

‧鹽

用法：把約50克鹽加入約1公升室溫清水溶解，再將衣物放入水中浸泡15分鐘，或用粗鹽輕輕刷洗

原理：須在水中使用，因為食鹽（氯化鈉）在水中進入離子狀態，與胺基酸的離子產生相互作用，間接溶解汗漬內的蛋白質

‧小蘇打

用法：水中加入小蘇打粉浸泡衣物浸泡衣物1小時

原理：當小蘇打（碳酸氫鈉）溶在水中時會釋放氫氧離子，遇到汗水中的蛋白質、脂肪酸等，就會產生中和作用，去除汗味和汗漬

‧醋、檸檬

醋用法：將白醋裝入噴樽內，在發黃、有味的位置上噴灑，靜置15分鐘後，輕輕刷洗發黃位置

檸檬用法：以1:1的檸檬汁混合清水，用混合物擦拭有汗漬的部分，再將衣物浸泡1小時

原理：酸性物質與蛋白質的離子產生相互作用，因此能溶解蛋白質

資料來源：潘宛芬、葉曉雲