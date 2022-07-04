e新品：Logi Dock多功能擴充底座 一機多連WFH更簡潔

簡單駁線--Logi Dock機背設有5個USB插槽及兩個顯示器輸出，用家可以將視像會議所需要的裝置，全部連在Logi Dock上，既能減少手提電腦上的插線數目，也能令駁線更簡單。（品牌提供）

一按通話--Logi Dock除了內置6個降噪收音咪之外，亦內置有揚聲器，當用家需要開視像會議時，一按機面上的按鍵即可。（品牌提供）

【明報專訊】疫情之下，在家工作已成為新常態，有些工作招聘時更標明崗位可在家工作，由此可見混合辦公的重要。最近Logitech新推出一款多功能擴充底座Logi Dock，便是針對混合辦公的需要。機體設有多個插槽，連接整合視像會議的周邊裝置，更內置收音咪及揚聲器，令工作空間更簡潔。對於經常開視像會議溝通的用家來說十分適合。

同時連接兩屏幕 邊開會邊開工

對於經常在家工作的用家，Logi Dock最大賣點是內置5個USB插槽及支援兩個顯示器輸出，用家可以將視像會議所需裝置全部連在這個底座上，再連接兩個屏幕，可一邊視像開會，一邊繼續手頭上的文書工作。Logi Dock共有兩個版本，分別是Microsoft Teams版本及UC版本（相容Google Meet及Zoom），用家可因應自己常用的視像軟件來選擇。機面設有按鍵，當有視像會議加入通知時，只需一按即可加入會議。由於USB插槽充足，用家能簡化工作枱，不用怕駁線後令枱面變得凌亂。

自帶降噪收音咪 直接通話

另一方面，機體已內置揚聲器與6個降噪收音咪，開視像會議時，用家可直接透過Logi Dock來通話，毋須額外增加其他裝備。而用家只要配合Logi Tune桌面應用程式，便可與Logi Dock同步整合Outlook或Google行事曆，方便整理會議行程。此外，由於機體內置揚聲器，因此亦能播放音樂，為工作增添樂趣。

對用家來說，最怕機件出問題又不懂處理。廠方亦考慮這點，除了設有問題疑難排解功能外，當機體需要軟件更新時，用家可直接使用裝置管理軟體Logitech Sync來下載更新軟件、啟用或鎖定特定功能，以減少需要專業人員維修的情况。值得一提Logi Dock上亦設有USB type C插槽，用家可連接PC或Mac的手提電腦充電，這個插槽可提供最高100W功率，同時也能為需要85W或更低功率的手提電腦充電。●

售價：$3999

網址：www.logitechclub.com

[E潮]