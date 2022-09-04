【明報專訊】影業老闆古天樂「披甲」上陣的電影《明日戰記》，上映以來評價兩極，有謂是最強特技配最弱劇情，這吸引了本身從事影像創作的武，環視全球科幻創作到家的國家，她們的歷史與社會發展如何造就不一樣的眼界，然後思考香港自身缺乏創作科幻電影土壤的現實；不過，他仍認為這是一個向好的開始。

作為美國太空競賽強敵的蘇聯，當然在這方面也有亮麗一頁，近日前蘇聯總書記戈爾巴喬夫離世，媒體在評論其功過時也回看了蘇聯瓦解和冷戰結束前後的往事。那是一場「昨日戰記」。葉利欽手指指一幕，在少年林康琪眼中特別深刻，也許戈爾巴喬夫也啟導了她往後走上深挖研修國際新聞之路，於是，今期她交來了〈蘇聯人的悲劇〉一文。記者朱琳琳則訪問了剛從烏克蘭回來的一位臨牀心理學家林莉蓉，講述當地人在戰亂下的情緒壓抑和掙扎。

開學了，地鐵車廂又很容易見到疲態畢露的小朋友，成長也是一場又一場有如戰役的試煉。張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》，原意記錄英華女學校遷校，不意卻記下香港這關鍵10年，家明說，宣傳語句中「見證少女成長，共渡社會變遷」，經歷2019後，更形滄桑響亮，本身是校友的呂晞頌亦深受影片的率真赤裸觸動。

希望很快可以在大銀幕觀看電影，同為成長路上的學生打氣。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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